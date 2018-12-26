Бозумбаев: Этот год мы завершаем с хорошей динамикой

К примеру, экспорт нефти к концу года составит 71,5 млн тонн.

На брифинге в СЦК министр энергетики Бозумбаев Канат отметил, что 2018 год завершается с положительной динамикой, передает Zakon.kz.

"Этот год мы завершаем с хорошей динамикой показателей развития топливно-энергетического комплекса", - отметил он.

Министр привел оперативные данные:

"Добыча нефти составит 90,3 млн тонн, это 104,7% к 2017 году (2017 г. – 86,2 млн тонн). Добыча нефти по трем крупным проектам составит 53,9 млн тонн, в т.ч. на месторождении Кашаган – 13,2 млн тонн (120% к плану 2018 г.), на Тенгизе – 28,6 млн тонн (103,3% к плану 2018 г.), несмотря на проект модернизации вырос на 3% (01:00)…на Карачаганаке – 12,1 млн тонн (100,8% к плану 2018 г.).

Экспорт нефти составит 71,5 млн тонн или 102,4% к 2017г. Объем переработки нефти составит 16,1 млн тонн с ростом в 8% к 2017 году", - уточнил Бозумбаев.

Кроме того, он рассказал про возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

"В секторе возобновляемой энергетики в 2018 году введены в эксплуатацию 5 объектов ВИЭ в Мангистауской, Жамбылской, Алматинской и Карагандинской областях. Наиболее крупные это 50 МВт "Burnoye Solar-2" и 100 МВт Солнечная станция в Сарань. Таким образом, сегодня по стране действуют 67 объектов ВИЭ мощностью 531 МВт. В 2019 году планируется ввести 16 объектов общей мощностью 629 МВт. В 2020 году количество объектов ВИЭ планируется увеличить более, чем в 2 раза. Будут действовать 124 объекта с суммарной мощностью 2353 МВт", - рассказал он.

Помимо этого, министр поведал о первых международных аукционах, где было отобрано 36 проектов ВИЭ общей мощностью 858 МВ.

"В аукционах приняли участие 113 компаний из 9 стран (в т.ч. Казахстан, РФ, Франция, Болгария, Китай, Турция, ОАЭ, Нидерланды, Италия). По итогам аукциона выиграли 30 компаний, с которыми будет подписан 15-летний контракт на закупку электроэнергии. Следует отметить, что в аукционных торгах были снижены тарифы на электроэнергию по ветровым станциям в среднем на 12%, по солнечным на 35%. Но пока дороже тарифов традиционных станций (20 тенге ветер, 22 тенге солнце, 7,16 тенге угольные станции, 9,66 тенге газовые станции). Пока это слабая конкуренция, но мы будем двигаться в этом направлении, потому что углеродная энергетика нам с вами не нужна. Мы продолжим практику аукционов. А с учетом снижения стоимости технологий ВИЭ, в будущем степень влияния на тарифы для потребителей будет уменьшаться", - заключил Канат Бозумбаев.

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