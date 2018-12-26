Аким Павлодарской области раскритиковал работу высокопоставленных чиновников региона

Глава региона устроил разбор полетов по итогам года.

Сразу несколько высокопоставленных госслужащих региона получили дисциплинарные взыскания от Булата Бакауова за недоработку в 2018 году. Замглаве региона Жайыку Шарабасову и акимам Баянаульского и Иртышского районов Оразгельды Каиргельдинову и Серику Батыргужинову объявили замечания, а главе Успенского района Бауржану Касенову – строгий выговор, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Встреча с участием заместителей акима области, глав городов и районов и руководителей региональных управлений состоялась в областном филиале партии "Нур Отан". Булат Бакауов заслушал доклады по исполнению меморандумов, заключенных главой региона с его заместителями и акимами городов и районов. Очень много замечаний у Булата Бакауова было к работе по развитию придорожного сервиса, качеству и масштабам новых объектов сельскохозяйственной переработки и инвестиционных проектов.

- По многим направлениям сделано очень мало – одни отчеты, а на деле практически ничего нет, - резюмировал аким работу своих подчиненных. – По придорожному сервису так и не построили ни одного серьезного объекта, а многие кафе на дорогах области как будто остались в 90-х годах прошлого века. Из 18 объектов сельскохозяйственной переработки, предлагаемых к вводу в уходящем году, сдали всего 8. При этом это небольшие крупорушки или пекарни! Когда в районах и городах появятся новые крупные объекты переработки?

Также Булат Бакауов остановился на проблеме перегруза грузового транспорта на трассах областного и республиканского значения. По его мнению, ответственные за этот вопрос органы не выполняют свою работу должным образом.

- Я каждый день вижу, что машины едут с перегрузом, - заявил глава региона. - Местная полицейская служба как будто устранилась от решения проблемы, департамент полиции тоже. Транспортная инспекция и транспортная прокуратура этим вопросом не занимаются. Если бы какой-нибудь водитель где-то поехал "против шерсти", там бы уже все гаишники собрались! А здесь точно так же нарушают, но никто ничего не делает! Если кто-то не хочет работать, он работать не будет!

Обсудили на совещании и исполнения поручений акима области. Как отметил руководитель аппарата главы региона Агыбай Амирин, многие акимы под различными предлогами постоянно переносят сроки исполнения поручений руководства, что сказывается на качестве работы государственных органов в целом. Кроме того, руководителей на местах упрекнули за плохое взаимодействие с населением – акимы мало встречаются с горожанами и сельчанами, а потому иногда не знают их проблем.

- Люди зачастую со своими вопросами обращаются напрямую в областной акимат, хотя все свои проблемы они должны решать с вами, - посетовал Булат Бакауов. – Население часто жалуется на проблемы с предоставлением государственных услуг, хотя проблема не в госуслугах, а в их оказании. Что говорить, если на местах бюрократят выдачу земельных участков, хотя мы всегда и везде ратуем привлечение инвесторов, развитие бизнеса.

Во время встречи аким Павлодарской области вынес дисциплинарные наказания. В частности, заместителю акима области Жайыку Шарабасову и акимам Баянаульского и Иртышского районов Оразгельды Каиргельдинову и Серику Батыргужинову объявлено замечание, а главе Успенского района Бауржану Касенову – строгий выговор.

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