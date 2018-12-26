Нигматулин подвел итоги работы Мажилиса в 2018 году

В настоящее время депутаты Мажилиса работают над законопроектами, касающимися сферы ЖКХ, оказания государственных услуг, регулирования АПК.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подвел краткие итоги деятельности Палаты на заключительном в 2018 году пленарном заседании, передает Zakon.kz.

Как отметил Спикер Мажилиса, вся законодательная работа депутатов ведётся с учётом стратегических приоритетов, определенных Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

С начала текущей сессии Мажилис взял в работу 82 законопроекта, из которых 40 уже рассмотрено и одобрено, 21 уже подписан главой государства и обрёл силу закона.

"При этом внимание депутатов было сконцентрировано на тех законопроектах, которые направлены, в первую очередь, на улучшение качества жизни всех казахстанцев и повышение благосостояния страны", - сказал Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса также отметил интенсивность работы депутатского корпуса с первых дней сессии, а также подчеркнул, что впереди мажилисменов ждёт ещё значительный объем работы, направленный на законодательное обеспечение реализации поручений главы государства.

"С начала работы текущей сессии было проведено 7 "правительственных часов", одни Парламентские слушания, 7 выездных заседаний комитетов Мажилиса и 3 международные конференции. Кроме того, для нас очень важно вести работу с избирателями, поддерживать эффективную "обратную связь", - отметил Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса также напомнил, что после обнародования нынешнего Послания Президента депутаты Мажилиса сразу выехали в регионы для встреч с населением по ключевым положениям исторического документа.

В завершение Нурлан Нигматулин поблагодарил коллег за активную, совместную законодательную деятельность и выразил уверенность, что и в следующем году благодаря слаженной и профессиональной работе всех фракций, всех депутатов Мажилис Парламента обеспечит качественную и эффективную законодательную поддержку стратегического курса главы государства.

В целом, с начала четвертой сессии мажилимены одобрили законопроекты, касающиеся решения вопросов самозанятых, внедрения новой модели гарантированного объема медпомощи, госзакупок и закупок квазигоссектора. Одобрен и проект закона "О естественных монополиях". Кроме того, одобрен первый отраслевой закон "О кинематографии".

Полноценную финансовую базу для реализации Послания Президента страны закладывает и одобренный депутатами закон "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы".

В настоящее время депутаты Мажилиса работают над законопроектами, касающимися сферы ЖКХ, оказания государственных услуг, регулирования АПК.

Законотворческая работа депутатов в 2019 году будет сконцентрирована и на таких направлениях, как внесение изменений в законодательство по снижению нагрузки на ученика и учителя, по вопросам экологии. Кроме того, в центре внимания будут и вопросы развития бизнес среды и регулирования торговой деятельности, туризма.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!