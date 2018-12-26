Названа предварительная причина пожара, в котором погибли двое детей

Пожарные сообщили, что очаг распространения огня находился в кухне, источником огня стала духовая печь, оставленная включенной.

25 декабря в Актобе произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного дома в 12 микрорайоне, в результате чего погибли двое малолетних детей. По предварительной версии огонь начался на кухне из-за включенного электро-бытового прибора, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Очаг распространения огня находился в кухне, источником огня стала духовая печь, оставленная включенной.

"В связи с чем убедительно просим жителей области не оставлять детей без присмотра и строго соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании бытовыми приборами", - предупредили в ДП области.

По факту пожара проводится досудебное расследование. Назначена пожаро-техническая и все необходимые судебные экспертизы.

В тот день пожарными подразделениями были эвакуированы 95 человек. На месте возгорания были обнаружены тела детей, 2012 и 2015 годов рождения. К тушению привлекали 21 человек личного состава и пять единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.

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