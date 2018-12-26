КНДР и Южная Корея символически объединили железные дороги

Впервые об объединении железных дорог КНДР и Южная Корея договорились в 2000 году.

Северная и Южная Корея провели символическую церемонию объединения железных дорог двух стран, передает РБК со ссылкой на агентство Yonhap.

Мероприятия прошло в северокорейском приграничном городе Кэсон, туда на специальном поезде из Южной Кореи приехали около 100 человек, включая министров транспорта и объединения. Агентство отмечает, что на церемонии присутствовали представители ООН, России, Китая и Монголии.

Об объединении железных дорог президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин говорил в апреле на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В октябре Пекин и Сеул согласовали сроки начала работ по объединению железнодорожных путей.

В конце ноября дипломатический источник Yonhap заявил, что Совбез ООН сделал для Южной Кореи исключение из санкций против КНДР и разрешил стране перевозить на северокорейскую территорию нефть в том случае, если она необходима для строительства железной дороги.

Впервые об объединении железных дорог КНДР и Южная Корея договорились в 2000 году. Согласно плану, трассу должны были объединить с Транссибирской магистралью. Однако в 2001 году Пхеньян отказался от реализации этого соглашения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!