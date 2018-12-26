В Алматы увеличилось количество случаев отравления домашней пищей

Врачи рекомендуют не покупать продукты домашнего приготовления на улице у незнакомых лиц.

В Алматы превалирующими факторами при кишечных инфекциях стали употребление в пищу продуктов домашнего приготовления и употребление просроченных продуктов домашнего хранения, приобретенные в местах стихийной торговли (20%), на рынках города (67,7%), не соблюдение личной гигиены (28,9%). Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций заявила руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова, передаёт корреспондент BNews.kz.

В этом году наблюдается снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 32,16% (с 572 случая в 2017 году до 410 случая в 2018 году). Однако, преобладает заболеваемость среди детей первых двух лет жизни - 86,5 % (291 случая), где факторами послужили в основном несоблюдение личной гигиены мам при кормлении детей, нарушение технологии при приготовлении смесей, правил хранения продуктов, неправильное введение прикорма, что отрицательно сказывается на несформировавшемся кишечнике детей и приводит к дисфункции кишечника.

"Зарегистрирован случай острой кишечной инфекции у трёхмесячного ребенка. Он полностью на грудном вскармливании. Во время пребывания поездом из Актюбинска в Алматы мама двое суток в поезде кормила ребенка грудным молоком без предварительной обработки и соблюдения личной гигиены. После прибытия в город у младенца было срыгивание, поднялась температура. При госпитализации установлен диагноз острая кишечная инфекция. Второй случай связан с семимесячным ребенком. Он на смешанном вскармливании. Мама на завтрак ребенку в прикорм дала свежее приготовленное яблочное пюре с йогуртом. Остаток оставила при комнатной температуре на кухне и спустя восемь часов снова покормила его. Из-за этого у него поднялась температура, появился многократный жидкий стул. Пациент в среднетяжелой форме был госпитализирован с острой кишечной инфекцией", - привела пример Айзат Молдагасимова.

В городе возросла заболеваемость сальмонеллезом на 37% (с 156 случая в 2017 году до 226 случаев в 2018 году).

"62% случаев связаны с продуктами домашнего приготовления из мяса и яиц птицы, мяса говядины, приобретенных на рынках, на стихийных торговых точках и приготовленные без соблюдения правил хранения и технологии. То есть превалирующими факторами при кишечных инфекциях стали употребление в пищу продуктов домашнего приготовления и употребление просроченных продуктов домашнего хранения, приобретенные на стихийных местах торговли (20%), на рынках города (67,7%), несоблюдение личной гигиены (28,9%)", - сказала главный санврач города.

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