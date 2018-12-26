Военнослужащая из Казахстана прибыла в Сахару для выполнения миротворческой миссии

Отбор кандидатов осуществляется на добровольной основе из числа военнослужащих Вооруженных сил РК.

Впервые в истории Вооруженных сил Казахстана для выполнения миротворческой миссии направлена женщина-военнослужащая майор Шолпан Таушева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

"В течение года наряду с военнослужащими из 30 стран майор Шолпан Таушева будет участвовать в миротворческой миссии в Западной Сахаре в качестве военного наблюдателя", - говорится в сообщении.

Как отмчетили в ведомстве, отбор кандидатов осуществляется на добровольной основе из числа военнослужащих Вооруженных сил, проходящих воинскую службу по контракту, которые изучают военную и специальную миротворческую подготовку. Им необходимо владеть соответствующим иностранным языком, получить заключение медицинской комиссии о годности прохождения службы в неблагоприятных климатических условиях.

По данным Минобороны, с 2014 года в операциях по поддержанию мира и безопасности ООН в качестве военных наблюдателей приняли участие 16 офицеров, из них 13 офицеров в миссии ООН по проведению Референдума в Западной Сахаре и 3 офицера в миссии ООН в Кот-д'Ивуаре. Руководством Организации объединенных наций дана высокая оценка уровню подготовки наших военнослужащих.

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