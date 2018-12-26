В странах ЕАЭС вступили в силу новые требования к маркировке продукции, содержащей ГМО

Надпись "ГМО" теперь будет наноситься крупным шрифтом рядом с единым знаком обращения продукции на союзном рынке – ЕАС.

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 26 декабря вводятся дополнительные требования к маркировке продуктов с применением генно-модифицированных организмов (ГМО), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

"Новые нормы, включенные в союзный технический регламент "Пищевая продукция в части ее маркировки", позволят покупателям сделать более осознанный и правильный выбор пищевых товаров", - говорится в сообщении.

Надпись "ГМО" теперь будет наноситься крупным шрифтом рядом с единым знаком обращения продукции на союзном рынке – ЕАС. При этом знак ГМО должен соответствовать по форме и размеру знаку ЕАС.

Как отмечается, разработчиком изменений выступил Роспотребнадзор с учетом пожеланий потребителей. Документ прошел все необходимые процедуры, включая публичное обсуждение и внутригосударственное согласование в странах ЕАЭС, и был принят на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в декабре прошлого года. Тогда же на адаптацию бизнеса к введению новых требований было отведено двенадцать месяцев.

Ранее действовавшая редакция техрегламента о маркировке пищевой продукции уже обязывала производителей информировать покупателей о применении и содержании ГМО (свыше 0,9 %) в виде надписей: "генетически модифицированная продукция", "продукция, полученная из генно-модифицированных организмов", "продукция содержит компоненты генно-модифицированных организмов". Однако эти сведения могли указываться мелким шрифтом и не в строго определенном месте, что не всегда позволяло заметить их на упаковке.

Технический регламент требует, чтобы знак ГМО был нанесен способом, обеспечивающим его легкую читаемость и видимость в течение всего срока годности пищевой продукции.

Решением Коллегии Комиссии от 10 мая этого года определен переходный период – 18 месяцев, в течение которых допускаются производство и выпуск в обращение в Союзе пищевой продукции, полученной с применением ГМО, в соответствии с обязательными требованиями по маркировке, которые установлены техрегламентом.

Обращение таких товаров допускается в течение срока их годности, определенного изготовителем.

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