На сколько снизят добычу нефти в Казахстане, рассказал Бозумбаев

С учетом обязательств Казахстана перед ОПЕК, в следующем году добыча будет снижена, ориентировочно до 89,5 млн тонн.

2018 год отмечен положительными темпами реализации инвестиционных проектов. Прежде всего, это масштабные проекты Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

На проекте будущего расширения Тенгиза стоимостью 36,8 млрд долларов, из которых минимальное казахстанское содержание предполагается в 32% (12 млрд долларов), которые должны влиться в экономику нашей страны сегодня задействовано более 46 тысяч казахстанцев. Разыграны крупнейшие строительные контракты, определены подрядчики, и министерство активно и тщательно следит, чтобы казахстанское содержание по работам и услугам было более 60%, "потому что по товарам проект этим похвастаться, к сожалению, не может", - отметил министр. Там местное содержание составляет 10-15%.





"Более 400 отечественных сервисных компаний задействованы в строительных работах, изготовлению металлоконструкций и т.д. Около 5 млрд долларов они уже осваивают за прошлый и нынешний год", - сказал Бозумбаев.

Соглашение, достигнутое в этом году по проекту Карачаганак о возмещении практически на 1,1 млрд долл. и еще на 360 млн долл. при цене 60 долларов за баррель, а также по инвестированию порядка 5 млрд долларов в расширение и бурение новых скважин для сохранения высокого уровня добычи в долгосрочном периоде, по словам министра, даст денежный приток республике в размере 1,7 млрд долларов.

"На Кашагане достигнута стабильная добыча в 330 тыс. баррелей в сутки. Проекты наращивания добычи продолжаются в активном темпе, с оператором мы прорабатываем концепцию дальнейшего расширения и в следующем году в первом квартале мы вам доложим. Прогнозируем, что в ближайшие три года мы достигнем уровня добычи 450 тысяч баррелей в сутки. Предполагаем, что рост добычи ежесуточный будет на Кашагане, но с учетом того, что там будет длительная остановка газоперерабатывающих мощностей до 1,5 месяцев, думаем, что это повлияет на годовую добычу. В итоге средний уровень добычи будет ниже, чем в этом году", - сообщил он.

В целом добыча нефти в 2018 году составила 90,3 млн тонн. С учетом обязательств Казахстана перед ОПЕК, в следующем году добыча будет снижена, ориентировочно до 89,5 млн тонн. Возможно она останется на уровне 2018 года, но больше не будет в любом случае.

Татьяна Ковалева, Астана

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