Украинские школы оказались под угрозой закрытия

В октябре правительство попыталось решить проблему с зарплатами, перераспределив образовательную субвенцию, но это не помогло.

В Украине могут начать закрывать школы и сокращать учителей. Причина банальна – на зарплаты педагогам попросту не хватает денег, пишет strana.ua.

Из-за ошибок в расчетах объемов образовательной субвенции проблемы с учительскими зарплатами начались еще с весны этого года. В Ассоциации городов рассказывают, что власти не учли повышения окладов учителей с 1 января прошлого года. В итоге деньги очень быстро закончились. Местным властям приходилось финансировать зарплатные фонды школ за свой счет, что по карману далеко не всем.

Чтобы сэкономить, чиновники стали "резать" учительские доплаты, которые в структуре зарплат достигали 30%. В некоторых городах предложили родителям доплачивать: к примеру, сделали платными группы продленного дня.



В октябре правительство попыталось решить проблему с зарплатами, перераспределив образовательную субвенцию, но это не помогло. Второе перераспределение состоялось недавно – 13 декабря вышло соответствующее распоряжение Кабмина.

Интересно, что в нем предложено наполнить зарплатный фонд за счет других расходных статей. В частности, почти 124 млн гривен хотят снять с программы поддержки детей "с особенными образовательными потребностями", а 228,5 млн – с разрекламированной властями "Новой украинской школы" (НУШ), под которую еще в начале учебного года скупали мультимедийные доски, дорогую школьную мебель и даже конструкторы Lego.

Но даже этого вряд ли хватит.

Как пояснила член парламентского комитета по вопросам образования и науки Ирина Констанкевич, вопрос с задолженностью по зарплатам решен лишь частично. "С 1 миллиард гривен задолженности Минфин закрыл только порядка 300 миллионов, а остальное закрывают местные бюджеты. Переброску средств сделали с НУШ и инклюзивного образования. То есть, в очередной раз латают дыры. Но больше всего тревожит желание Минфина решать проблему не по сути, а путем "оптимизации" классов и школ", – говорит Констанкевич.



В ответе Минфина на депутатский запрос Констанкевич, в частности, говорится, что одной из причин проблем с зарплатами является "неоптимальная и неэффективная сеть бюджетных учреждений". В Украине, по подсчетам министерства, более 280 малокомплектных школ, в которых учится до 10 детей, еще 483 школы, где до 20 детей, 955 школ – до 40, и более 2,3 тыс. школ – до 100 учеников.

Еще одна проблема – невысокая наполняемость классов. Если в 2005-2006 учебном году в среднестатистическом классе училось более 20 детей, то сейчас – меньше 19. Всего Минфин насчитал в Украине 5,2 тыс. "лишних" классов, которые приходится содержать за бюджетный счет. Отсюда – слишком высокая стоимость обучения. Если в среднем по стране подготовка одного ученика обходится казне в 14,9 тыс. грн в год, то в некоторых регионах цена вырастает до 23-36 тыс. грн в год. Самое дорогое образование – в Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской областях, утверждается в ответе Минфина.



Плюс в Украине, по мнению министерства, очень много "лишних" учителей. На каждого учителя у нас – меньше девяти учеников, тогда как, к примеру, в Болгарии – 12,6, в Молдове – 9,2, в Голландии – 14,4.





В Министерстве образования сообщили, что на начало следующего года ожидаются задолженности по зарплатам педагогов в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и в Киеве. Сумма задолженности – более 1 млрд грн. Почти половину – 472 млн – должны столичным педагогам, около 366 млн грн – учителям областных центров, около 104 млн – райцентров, остальное – сельским школам.

Впрочем, в Минобразования прямо не говорят, готовы ли они запустить процесс массового закрытия школ и сокращения учителей.Скорее всего, до выборов власти не будут предпринимать никаких шагов, ведь речь идет о большой группе электората (по данным Госстата, в Украине 440 тысяч учителей). Но, понятно, что, если будут постоянные задержки заплат, многие учителя начнут увольняться сами. Собственно, этот процесс уже идет.

По данным Госстата, если в третьем квартале этого года на работу в школы было принято 79,6 тыс. человек, то уволилось – 87,7 тыс. По состоянию на октябрь средняя зарплата в отрасли, по данным Госстата, составила чуть более 7 тыс. грн, что на 2,1% меньше, чем месяцем ранее. Для сравнения: средняя зарплата по стране за этот же период – 9,2 тыс. грн (плюс 1,9% к предыдущему месяцу).

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