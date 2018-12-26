Бозумбаев пошутил о том, в чем его сила

По мнению министра, несмотря ни на какие трудности, нужно работать, достигать результаты.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций министр энергетики Канат Бозумбаев высказался о своей политической карьере, передает Zakon.kz.

"Свою судьбу зачем комментировать, она же не совсем в моих руках. Но когда вы спрашиваете мужчину, в чем его сила, хочу сказать больше, что у меня больше 100 кг веса, может быть, поэтому. Это я так пошутил. Вообще, самое главное, несмотря ни на какие трудности, нужно работать, достигать результаты, принимать ежедневные управленческие решения. Да они могут быть ошибочны, но все равно мы должны продвигать те установки, которые дает руководство, мы выполняем поручения и стратегические планы правительства", - сказал Бозумбаев.

По его словам, министерство энергетики практически на 100% выполнило свой стратегический план только потому, что все было хорошо спланировано.

"...мы хорошо запланировали, проработали с отраслью. Важно, чтобы работали профессионалы. В министерстве энергетики это удалось. И, к счастью, сложился замечательный коллектив профессионалов от рядовых сотрудников до руководителей, которые позволяют добиваться успехов. Если бы не этот коллектив, то я бы перед вами уже не стоял", - сказал министр.

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