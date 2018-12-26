72 стартапа прошли акселерацию Startup Kazakhstan в 2018 году

Многие стартапы успешно вышли на рынок и заключили крупные договоры с ведущими корпорациями.

В 2018 году 72 инновационных стартапа прошли акселерацию Startup Kazakhstan, которая реализуется Tech Garden при поддержке Правительства РК. Основная задача - создание критической массы высокотехнологичных и экспортоориентированных компаний работающих на экономику Казахстана.

Благодаря партнерству Tech Garden с мировыми инновационными центрами построена эффективная воронка стартапов. В 2018 году получено более 1000 заявок на участие в Startup Kazakhstan из Казахстана, стран СНГ и ближнего зарубежья. При этом, зарубежные стартапы, отобранные для участия в программе, официально регистрируют юридическое лицо, нанимают местные кадры и платят налоги в Казахстане.

Трехмесячная программа обучения состоит из 11 модулей и индивидуальной работы с профессиональными коучами и менторами для достижения максимального эффекта. Экосистема инновационного кластера Tech Garden, которая обладая широким спектром участников и партнеров, обеспечивает эффективный выход стартапов на рынок. Необходимо отметить, что участники Startup Kazakhstan получают первоначальные инвестиции в размере 20 000 долларов США на развитие, которые направлены не только на поддержку на начальном этапе, но и создают стартапам венчурную историю.

В 2018 году прошли две волны акселерации, по результатам которых стартапы достигли значительных успехов. Многие стартапы успешно вышли на рынок и заключили крупные договоры с ведущими корпорациями. В конце января 2019 года в Алматы состоится выпускной день (Demo Day), в ходе которого лучшие участники Startup Kazakhstan презентуют свои проекты корпоративному и государственному сектору, частным и институциональным инвесторам.

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