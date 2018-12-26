Рухани жаңғыру: С любовью к родной земле, со взглядом в будущее

В процесс реализации программы "Рухани жаңғыру" вовлечены креативная молодежь, школьники, мудрые аксакалы, которые предлагают проекты и внедряют их.

Интересные идеи и нужные проекты поддержали предприниматели области. Их сознательность являет собой пример настоящего патриотизма. , пишет Pavlodarnews.kz.

Сотни госслужащих региона из городов и сел прошли курсы по проектному менеджменту и теперь на местах реализуют ее на новом уровне. Сейчас они повышают у населения понимание того, что тот же рост благосостояния граждан Казахстана, невозможен без постоянной работы человека над собой, без его адаптации к стремительно меняющемуся миру, без изменения мышления.

Мы наблюдаем положительные изменения практически во всех сферах - промышленности, здравоохранении, культуре и других. Примеров тому множество..

Подробнее о том, как в Павлодарской области реализуется программа «Рухани жаңғыру» нам рассказали в региональном проектном офисе, где работает команда профессионалов.

- В 2018 году проектный офис разработал более ста проектов и мероприятий. Свою малую родину поддерживают предприниматели региона Здесь мы видим реализацию на деле слов Президента "От малой родины начинается любовь к большой родине – своей родной стране", - рассказывает руководитель регионального проектного офиса Зауреш Мукашева.

Основным направлением Программы в регионе стал спецпроект "Туған жер". Его цели - формирование общенационального патриотизма, любви к родной земле, к родному аулу, городу, региону. В рамках спецпроекта менеджеры проектного офиса ведут активную работу с гражданским и бизнес-сообществом, вузами, профсоюзами, НПО и другими.

Вот некоторые примеры этой работы.Спонсоры реконструировали усадьбу выдающегося местного политического деятеля XVIII века Султанбета Султана. Воссозданы три помещения из деревянного сруба по найденным чертежам. В одном из них открыта лаборатория по изучению истории, культуры края и казахской государственности. Проект этот удивительным образом соединяет прошлые века с построением будущего - знания передаются в основном молодежи. Кроме этого, благодаря вовлеченности в программу ветеранских движений области, появились новые мавзолеи - Ақбалық Хазірета, Мусы Шорманова, Темірғалы Нуркенова.

За счет спонсорских средств построено общежитие на 200 мест для студентов Павлодарского монтажного колледжа, открыт Центр развития волонтерской деятельности - "Дом волонтеров", где разместились девять НПО и который также внесет вклад в развитие гражданского общества.

Что касается призыва Главы государства к усилению культа знаний и повышения конкурентоспособности, то в первом полугодии 2018 года опять-таки за счет спонсоров в области открыты 20 IT-кабинетов. Современные технологии образования стали более доступны для детей из сельской зоны. На базе Инновационного Евразийского университета (ИнЕУ) создан IT-центр, что повысит уровень цифровой грамотности граждан и подготовит пул квалифицированных IT-специалистов, в том числе IT-предпринимателей.

К воспитанию через образ героев

Наиболее крупные проекты в ходе воплощения программы "Рухани жаңғыру" в Павлодарской области были реализованы во втором полугодии 2018 года. Среди них такие масштабные, как этнофестиваль "Ұлы дала", вызвавший резонанс по всей республике, Международный кинофестиваль "Ertis Cinema", где свои работы на суд именитых мастеров кино представили молодые таланты, экологический и патриотический праздник реки Иртыш "Ертіс думаны", летний "Этноаул" из 26 юрт в парке Павлодара, где можно погрузиться в мир жизни наших предков, сезон "Ertis Promenade" с бесплатными концертами звезд и местных дарований на набережной, патриотический форум "Рухани жаңғыру".

- Главным событием года стала реализация проекта "Открытие кабинетов "Рухани жаңғыру" в учреждениях образования области. На сегодня открыто более 50 кабинетов на базе школ, учреждений дополнительного образования, детского сада и ТиПО. Главная цель, миссия кабинета - формирование духовно-нравственного развития учащихся, создание условий для системного изучения уникальной истории и культурного наследия Казахстана, - продолжает рассказывать Зауреш Мукашева.

По ее словам, взгляд в будущее в этом случае направлен на формирование у будущего поколения патриотического и гражданского самосознания, развития прагматизма, повышения национальной идентичности.

- Детям, молодежи важны примеры из жизни исторических личностей. В этой связи акиматами городов и районов реализуются проекты на популяризацию биографий именитых выходцев из нашего региона, - отмечает собеседница.

Так, спонсоры выделили средства на создание и установку в Усольском микрорайоне Павлодара бронзового памятника певице Майре Шамсутдиновой, открытом в июле. В Актогайском районе отреставрирован мавзолей акына Естая Беркимбаева, возведены три новых мавзолея – Мусы Шорманова в Баянаульском районе, Акбалык хазрета в Майском районе и Темиргалы Нурекенова в Щербактинском районе.

Кроме этого, в сентябре в райцентре Баянаул презентован мавзолей геологу-самоучке и рудознатцу Косуму Пшембаеву, открывшему в 1886 году залежи угля на месте нынешнего города Экибастуза.

В сентябре на базе Павлодарского государственного университета (ПГУ) им. С. Торайгырова прошла Международная конференция, посвященная 160-летию выдающегося мыслителя Машхур Жусупа Копеева.

Недавний проект: в турецких городах Анкара и Стамбул широко отмечено 150-летие известного казахского поэта и композитора Естая Беркимбаева с участием казахстанской делегации.

На личном примере идеи программы популяризируют победители проекта "100 новых лиц Казахстана" 2017 года от Павлодарской области. Познакомиться с жизненным путем тех, кто уже стал обладателем так называемого личного бренда, можно на специально созданном сайте "Newfacepvl.kz".

IT-технологии на страже сакральной истории

Одной из уникальных особенностей реализации в Павлодарской области направления "Сакральная география Казахстана" стало применение современных технологий.

Специалисты Павлодарского государственного педагогического университета и Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова презентовали разработанные ими онлайн-приложения сакрального туризма и сайта сакральных мест области.

- Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов, - отмечал в своей программной статье Глава государства.

По информации регионального проектного офиса, в сентябре акиматы Актогайского, Баянаульского, Иртышского районов провели десятки краеведческих экспедиций по сакральным местам для членов школьных кружков по краеведению и археологов.

Всего в карту сакральных мест Павлодарской области вошел 67 объект, 5 из них в республиканскую карту сакральных мест. Еще 14 новых объектов были выявлены с мая по сентябрь в ряде районов после комплексных исследований и научной фиксации.

Все, кто желает побывать на святынях, в исторических местах региона, могут выбрать их из 84 туристских маршрутов и троп, 65 из которых по сакральным местам.

Будущее творится в учебных аудиториях

Переход на более высокий уровень подготовки казахстанских студентов и подготовку их к глобальной конкуренции активно ведут ученые Павлодарской области в рамках реализации спецпроекта "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке" по общественным и гуманитарным наукам.

Рабочая группа из числа научных сотрудников провела в вузах региона заседания экспертов и научного сообщества, кураторские часы, выставки для студентов, профессорско-преподавательского состава, абитуриентов, родителей. Всем им были представлены 18 новых переведенных учебников.

На сегодня регион обеспечен 7235 экземплярами первых переведенных на казахский язык учебников, эффект от получения знаний из которых будет получен через 5-6 лет.

Что мы получим? Поколение, учившееся по лучшим мировым образцам. Поколение, которое станет проводником принципов модернизации сознания – открытости, прагматизма, конкурентоспособности.

Культ знаний прорастает в школе

Еще одна областная инициатива, местная задумка оказалась весьма результативной и по-настоящему устремленной в будущее. В ходе проекта "Мектебіме тағзым-2018" его организаторы призвали выпускников школ Павлодарской области, добившихся успеха в определенных сферах, помочь своим родным учебным заведениям.Ведь в этих стенах они получили первые знания и ценные наставления. В итоге эти реализовавшие себя личности оказали помощь 298 школам на общую сумму более 309 млн.тенге. Итоги проекта его инициаторы подведут в мае 2019 года.

Проект "Атабек дәстүрі" нацелен на заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Им ценные знания передают взрослые, реализовавшие себя личности. Организаторы проекта проводят отбор и обучение наставников, профессиональные тренинги для них. Главная цель наставнического проекта - формирование умений и навыков самостоятельной жизни у юного поколения.

- Интересный замысел - проект "Шаңырақ", в ходе которого каждой школой области будет изготовлена казахская национальная юрта с убранством. Дети собирают их своими руками, - делится Зауреш Мукашева.

Прорывным в своем роде проектом стала областная учебная программа "Краеведение" с презентацией одноименного учебника. "Краеведение" дополняет общеобразовательные учебные предметы "История Казахстана", "Казахская литература", "География" и даже "Музыка".Подход к изучению "Краеведения" необычный. Например, школьник может сам составить туристский маршрут или аудиокаталог песен.

Проект "Тарих толқынында" призван также хранить память об истории - на сайтах школ области создаются виртуальные музеи. Сегодня открыто 135 музеев и уголков истории школ с информацией о директорах, педагогах, лучших выпускниках. Массовым стал проект "Асық ойнайық", как и пробуждающий национальную идентичность среди школьников, так и развивающий интеллект, смекалку, глазомер. Так, в школах Павлодарской области открыто 382 секции "Асық ату", где этой игрой занимаются более семи тысяч детей и подростков.

Большой резонанс вызывала акция "Болашақ бағы" ("Сад будущего"), в ходе которой ученики первых классов со всего региона высадили более 11 тысяч именных деревьев. За ними дети будут ухаживать в течение всего времени обучения в школе, с тем, чтобы через 11 лет увидеть плоды своих усилий и трудов.

Латиница - путь в мировое пространство

Не имеющее аналогов мобильное приложение для изучения казахского языка на латинской графике разработано павлодарским языковым центром "Ана тілі".

- Мы старались создать нечто совершенно новое. Например, имеющиеся в нашем проекте функции "Флеш-тренинг" и "Аудиоистории" вы не найдете ни в английских, ни в русских аналогах. Наш продукт стал первым в Казахстане обучающим мобильным приложением на латинской графике, - говорит автор проекта, директор центра "Ана тілі" Шолпан Кинжикова.

Помимо этого проекта в Павлодарской области в части реализации спецпроекта "Переход казахского языка на латинскую графику" также воплощены такие как, детский лагерь "Тіл керуені" с посещением сакральных мест, семейный языковой воскресный бранч "Изучаем всей семьей", курсы для слабовидящих и незрячих граждан "Күн сәулесі", а также курсы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Тілдік келісім".

Еще не все понимают необходимость перехода казахского языка на латинскую графику, поэтому областная разъяснительная группа из числа филологов вузов, ученых, представителей местной интеллигенции, проводит встречи по всей Павлодарской области. Наряду с этим организованы "круглые столы", дебаты, онлайн-семинары, форумы, тренинги, диалоговые площадки, тематические лекции, диктанты, программы на радио и ТВ.

Кабинет, посвященный латинице, и книжная выставка "Казахский язык и латинская графика" работают при управлении по развитию языков. Более 300 статей и отзывов было опубликовано в республиканских и региональных средствах массовой информации.

Идеи разные нужны

Местом, где рождаются идеи, генерируются проекты, что действительно будут модернизировать сознание, стал региональный проектный офис. Сюда со своей инициативой может прийти любой желающий, рассказывает Зауреш Кувантаевна. И люди не просто идут пообщаться, а делятся мыслями. Среди них и представители общественных организаций, и рядовые обыватели.

- Все мы видели, как дают бата-напутствия наши дорогие старики. Но есть ряд тонкостей. И вот в нашем проектном офисе регулярно собирается группа аксакалов, которая и обсуждает особенности бата, и возрождает позабытые традиции, и решает, как лучше продвигать латиницу, - говорит Зауреш Мукашева.

Сейчас рассматривается проект местных географов по краеведческой работе, инициатива молодых предпринимательниц по сохранению семейных ценностей и другие креативные идеи.

Программа "Рухани жаңғыру" не просто вызвала живой отклик у жителей Павлодарской области и в чем-то их объединила, а она пробудила желание действительно что-то менять в себе, в окружающих, и это тот самый взгляд в будущее.

Ризабек Исабеков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!