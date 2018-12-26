Мужчина, который обвиняется в мошенничестве, не является членом АНК
Ранее выходил материал "Член Ассамблеи народа Казахстана обвиняется в квартирном мошенничестве".
Фото : UBR.ua26 декабря 2018, 15:13
Спартак Русецкий, который обвиняется в мошенничестве, не является членом Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Ранее на сайте выходил материал "Член Ассамблеи народа Казахстана обвиняется в квартирном мошенничестве". В нем упоминалось, что Спартак Русецкий обвиняется в квартирном мошенничестве, а также, что он является членом АНК.
Представители РГУ "Қоғамдық келісім" сообщили, что в ходе проверки выяснилось, что гражданин Русецкий никогда не состоял в рядах членов АНК.
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