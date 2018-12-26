Digital Baiterek: цифровая поддержка бизнеса

В рамках Digital Baiterek успешно автоматизировано 27 услуг Холдинга.

Холдинг "Байтерек" проводит активную работу по цифровизации ключевых направлений своей деятельности.

Основная цель этого масштабного процесса – максимально снизить временные и материальные издержки своих клиентов. Соответствующие проекты касаются как бизнеса, так и физических лиц. В настоящее время проведена оцифровка одного из основных направлений деятельности Холдинга – мер государственной поддержки бизнеса. Проект, получивший название Digital Baiterek, обеспечивает работу с предпринимателями по принципу "одного окна".

Автоматизировано 27 услуг

В рамках Digital Baiterek успешно автоматизировано 27 услуг Холдинга, касающихся, в том числе, участия в различных программах развития малого, среднего и крупного бизнеса, экспортной поддержки, обеспечения доступности жилья, всесторонней помощи в строительстве, лизинговых операций, предоставления инновационных грантов и содействия инвесторам. Также на единой Интернет-площадке предоставляется полная информация по восьми инструментам поддержки по линиям Фонда развития предпринимательства "Даму", Жилстройсбербанка и Банка развития Казахстана (все – дочерние организации Холдинга). Кроме того, до конца текущего года будут запущены дополнительные услуги по поддержке крупного бизнеса в сфере межбанковского кредитования, финансирования инвестиционных проектов и экспортных операций.

В целом, ключевая идея этого проекта заключается в обеспечении комплексного подхода при поддержке бизнеса по принципу "одного окна". Пользоваться услугами Холдинга при помощи Digital Baiterek клиенты могут из любой удобной им географической точки. То есть, если раньше предприниматели, вкладчики, инвесторы, грантополучатели обращались за каждой услугой по отдельности, им надо было ехать в крупный город, то теперь эта услуга становится доступной для каждого вне зависимости от прописки. Всю информацию, все необходимые заявки и документы можно получить и подать в режиме онлайн, не выходя из дома или офиса.

Естественно, это приводит к существенной экономии времени и денег. Одним из успешных примеров использования Digital Baiterek является запущенный с 1 июня этого года АО "Байтерек девелопмент" прием заявок по приобретению объектов недвижимости в жилом комплексе ЭКСПО.

Другая важная услуга на портале Digital Baiterek предусмотрена для потенциальных инвесторов, которые через раздел "Портфель проектов" могут получить все необходимые данные о конкретных инвестиционных предложениях.

К слову, это далеко не первый пример цифровизации процессов в подразделениях "Байтерека" – в структуре Холдинга внедрен сервис "электронная приемная", который позволяет повысить прозрачность и эффективность процесса рассмотрения обращений граждан, при этом скорость и качество обработки запросов могут отслеживать не только руководители Холдинга и исполнители, но и сами клиенты. Еще один сервис – "Электронные договоры" – сокращает время заключения договоров клиентов подразделений "Байтерека" с ними в два раза, с десяти до пяти рабочих дней. Причем подписать такой договор клиенты Холдинга могут в любое время суток и находясь в любой точке мира.

Подать заявку – купить квартиру

Как уже сообщалось ранее в СМИ, в рамках деятельности Жилстройсбербанка будет осуществлен пилотный проект внедрения блокчейна по распределению очередей на получение жилья. Благодаря особенностям технологии подделать очередь будет практически невозможно, поскольку все операции по получению жилья будут фиксироваться в реестре без возможности какой-либо модификации.

"Жилстройсбербанк", в целом, оказался одним из самых благодарных объектов для цифровизации в составе Холдинга: в прошлом году на нем был запущен новый сервис – портал недвижимости baspana.kz, единая электронная платформа по реализации жилья для вкладчиков ЖССБК. На ее базе можно ознакомиться с условиями жилищной программы, выбрать интересующий объект, подать заявку на участие в пуле покупателей квартир и следить за всем процессом в личном кабинете.

Также на протяжении двух лет действуют интернет-банкинг и специальное мобильное приложение Жилстройсбербанка. Банкинг позволяет зарегистрированным в нем пользователям управлять своими накоплениями, бронировать очереди в отделениях, пополнять депозит и погашать кредит, не выходя из дома. В этом году на платформе интернет-банкинга Жилстройсбербанка была запущена совершенно новая услуга – онлайн-уступка, позволяющая вкладчикам продавать и покупать депозиты в онлайн-режиме. Механизм ее действия следующий: продавцы публикуют в интернет-банкинге объявления о продаже своих счетов, а покупателями их становятся те, кто назначают более высокую цену. Данная услуга помогает не только сохранить деньги вкладчиков, но и обеспечивает стабильность системы жилстройсбережений.

В режиме реального времени

Помимо всего этого, в системе холдинга "Байтерек" разработан новый формат цифрового проекта: дочерняя организация Холдинга "Байтерек девелопмент" создала портал по мониторингу объектов недвижимости, финансируемых в рамках программы "Нұрлы жер" за счет облигационных займов, и собственный Ситуационный центр. Портал предназначен для местных исполнительных органов, которые размещают электронную информацию о ходе строительства жилых объектов в регионах. Одновременно все эти данные со всех регионов визуализируются в интерактивном Ситуационном центре АО "Байтерек девелопмент" в режиме реального времени. Данные решения позволяют проводить дистанционный мониторинг всех строящихся объектов с применением видеокамер, дронов и прочих технических средств.

Отметим, что прежний формат мониторинга строительства требовал восемь рабочих часов в неделю на сбор информации о ходе строительства и еще восемь часов – на свод и анализ экспертами Холдинга, в то время как новый портал сокращает это время сразу в восемь раз. Теперь специалистам требуется всего лишь час на получение информации и еще час – на ее обработку. К тому же цифровой формат мониторинга ежегодно будет экономить 26 млн тенге для бюджета Холдинга.

Конечным результатом цифровизации является повышение эффективности работы Холдинга, экономия средств и времени, облегчение доступа граждан к услугам и обеспечение прозрачности всех клиентоориентированных процессов.

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