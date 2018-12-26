С наступлением морозов в Астане участились угоны машин

За последние дни аналогичным путем были совершено 3 факта угона автомашин.

С наступлением морозов в Астане участились угоны автомашин, которые автовладельцы вынуждены держать на постоянном прогреве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

За последние дни аналогичным путем были совершено 3 факта угона автомашин.

Помимо автоугона машин на прогреве, преступники угоняют автомашины при помощи сканирующего устройства.

Сотрудниками полиции по "горячим" следам задержан 30-летний житель Жамбылской области, предпринявший попытку угона на автостоянке торгового дома автомашины Subaru Legacy при помощи сканирующего устройства. Кроме попытки автоугона, установлена причастность задержанного в краже сотового телефона и планшета, совершенной им днем ранее из салона автомобиля, в который он проник при помощи сканирующего устройства.

Задержанный ранее судим, в настоящее водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проводится досудебное расследование по статье 188 "кража" УК РК, а также проверятся причастность задержанного лица к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Департамент полиции г. Астана, просит лиц, пострадавших от противоправных действий данного лица обратиться в Департамент полиции, адрес: (ул. Бейбітшілік, 19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-07, моб.тел: 8702 9999 263, а также на короткий номер 102.

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