Яркий новогодний флешмоб устроили алматинские водители

Участие в мероприятии принимали члены нескольких автоклубов.

Красочный флешмоб устроили алматинские автомобилисты, передает Zakon.kz.

Как стало известно, съемка была произведена 22 декабря на Almaty Arena. Автомобилисты выстроились в затейливые фигуры. Красочности ролику прибавила вполне профессиональная съемка. Участие в мероприятии принимали члены нескольких автоклубов.

Несколькими днями ранее автомобилисты из Шымкента организовали аналогичное представление.

Впечатляет также елка из машин, выстроенная автомобилями Узбекистана.

Водители Актау также не остались в стороне, и "посадили" свою железную елочку.

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