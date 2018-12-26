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Яркий новогодний флешмоб устроили алматинские водители

Участие в мероприятии принимали члены нескольких автоклубов.

Фото : кадр видео26 декабря 2018, 16:02

Красочный флешмоб устроили алматинские автомобилисты, передает Zakon.kz.

Как стало известно, съемка была произведена 22 декабря на Almaty Arena. Автомобилисты выстроились в затейливые фигуры. Красочности ролику прибавила вполне профессиональная съемка. Участие в мероприятии принимали члены нескольких автоклубов.

Несколькими днями ранее автомобилисты из Шымкента организовали аналогичное представление.

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Очередной флешмоб от автолюбителей города Шымкент ???????????? ехала ⤵️⤵️⤵️

Публикация от Алматы | Almaty ???????????????? (@kris_p_almaty) 18 Дек 2018 в 12:54 PST

Впечатляет также елка из машин, выстроенная автомобилями Узбекистана.

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Автоёлка в Намангане. 400 автомобилей. Круто????????????

Публикация от Алматы | Almaty ???????????????? (@kris_p_almaty) 25 Дек 2018 в 10:52 PST

Водители Актау также не остались в стороне, и "посадили" свою железную елочку.


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