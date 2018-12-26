Яркий новогодний флешмоб устроили алматинские водители
Участие в мероприятии принимали члены нескольких автоклубов.
Красочный флешмоб устроили алматинские автомобилисты, передает Zakon.kz.
Как стало известно, съемка была произведена 22 декабря на Almaty Arena. Автомобилисты выстроились в затейливые фигуры. Красочности ролику прибавила вполне профессиональная съемка. Участие в мероприятии принимали члены нескольких автоклубов.
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Новогоднее поздравление от клубов @crv_club_kazakhstan @ra_club_kz @crv_club_almaty @prelude_club_family @chevy_club_almaty @maxima_cefiro_almaty @celicaclubalmaty @accord_torneo_Almaty @hkcalmaty @jzteamalmaty @almaty_dtp @region_02_news Монтаж видео: @yegeubaev #сновым2019годом #Хондаводы #Одиссей_шатл #CR-V #Prelude #Celica #MMC_Almaty #Chevrolet #Accord_torneo
Несколькими днями ранее автомобилисты из Шымкента организовали аналогичное представление.
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Очередной флешмоб от автолюбителей города Шымкент ???????????? ехала ⤵️⤵️⤵️
Впечатляет также елка из машин, выстроенная автомобилями Узбекистана.
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Водители Актау также не остались в стороне, и "посадили" свою железную елочку.
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