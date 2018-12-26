Аким СКО назвал перспективные села, куда направят средства комплексного плана

На важнейшие отрасли экономики региона направят свыше 300 млрд. тг.

Аким СКО Кумар Аксакалов встретился с руководителями областных и собственными корреспондентами республиканских СМИ. На встрече глава региона подвел итоги работы исполнительной власти за 2018 год и рассказал журналистам планы на будущий год, сообщает Zakon.kz.

По словам Кумара Аксакалова, в 2019 году по поручению Главы государства начнется полномасштабная реализация трехгодичного комплексного плана развития СКО. На важнейшие отрасли экономики региона направят свыше 300 млрд. тг. В том числе, в районах за 3 года построят 3 тыс домов. Для строительства домов определены 302 населенных пункта с высоким потенциалом развития. Местные власти проблемы сельчан будут решать комплексно. То есть, в эти села будут направлены средства на ремонт дорог и социальных объектов, обеспечение питьевой водой. Аким области назвал перспективные села, куда направят средства в рамках комплексного плана.

"Хочу привести в пример конкретные села, где мы будем комплексно решать проблемы. Например, в селе Якорь Кызылжарского района в 2019 году построят 12 домов. Также планируется ремонт автодороги Якорь-Вишневка. Запланирован капитальный ремонт Якорской средней школы. 15 сельчан получат микрокредиты для развития семейного бизнеса. В селе Ковыльное района Г.Мусрепова 10 семей отметят новоселье, отремонтируем школу, 8 сельчан откроют свой бизнес. Большие средства направим и в село Возвышенка района М.Жумабаева. Здесь построят 5 домов, школа и амбулатория включены в список на капитальный ремонт. Также выделены деньги на реконструкцию разводящих сетей водоснабжения. И таких примеров много. Таким образом, в следующем году мы ожидаем развитие наших сел. Люди это почувствуют", - сказал Кумар Аксакалов.

В целом, по области 94 сел подключат к чистой питьевой воде. Капитальный ремонт охватит почти 600 км автодорог, 5 миллиардов тенге направят на ремонт школ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!