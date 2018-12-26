В текущем году объемы производства компании составили: масла растительные – 29 тысяч тонн, мыло хозяйственное – 8,5 тысяч тонн, кормовая продукция– 90 тысяч тонн.

Крупнейший производитель масложировой продукции в Казахстане АО "Шымкентмай" выпускает на рынок новый продукт - хозяйственное мыло с 20% содержанием кокосового масла. Продукт является экологически чистым и натуральным. В его состав входят дистиллированные жирные кислоты, растительные масла собственного производства и высококачественные специальные добавки, улучшающие свойства мыла.

АО "Шымкентмай" три года назад в рамках Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы Жол" на 2015-2019 годы получил от АО "Банк развития Казахстана" ("дочка" холдинга Байтерек) по линии межбанковского финансирования заем на строительство цеха рафинации и дезодорации растительного масла.

Сегодня завод способен перерабатывать практически все масличные культуры, подвергать их масла процессам рафинации и дезодорации, при этом не допуская потерь их свойств и сохраняя исключительные вкусовые и пищевые особенности каждого вида масла. Основным видом деятельности АО "Шымкентмай" является производство растительных масел - хлопкового, подсолнечного, соевого, сафлорового, рапсового.

Благодаря технологиям безотходного производства завод наладил выпуск хозяйственного мыла из натуральных натриевых солей дистиллированных и стеариновых жирных кислот, а также кормовой продукции - шротов разных масличных культур и хлопковой шелухи.

В текущем году объемы производства компании составили: масла растительные – 29 тысяч тонн, мыло хозяйственное – 8,5 тысяч тонн, кормовая продукция– 90 тысяч тонн.

Компания поставляет свою продукцию на рынки Казахстана и за его пределы. На внутреннем рынке продукция в основном реализуется на юге страны: в городах Шымкент, Туркестан, Тараз, Алматы, Сарыагаш, а также в Туркестанской и Алматинской областях. В списке стран, покупающих продукцию казахстанского производителя – Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Афганистан, Кыргызстан и Турция.

Добавим, в прошлом году также в рамках госпрограммы БРК открыл компании кредитную линию в размере 3 млрд тенге до 2021 года на экспортную операцию АО "Шымкентмай". Это позволило компании увеличить экспорт своей продукции и расширить географию поставок.

На сегодня около 70% выручки компания получает за счет экспортных поставок продукции. Объем экспортных поставок компании вырос на 16% в 2018 году.

АО "Шымкентмай" является одним из самых крупных представителей масложировой отрасли на территории Республики Казахстан. Предприятие работает по безотходной технологии. Основными видами производственной деятельности являются: производство растительных масел, хозяйственного мыла и кормовой продукции.

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