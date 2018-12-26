Тарифы на электроэнергию снизятся в Алматы с 2019 года

Экономически обоснованный тариф для потребителей города Алматы и Алматинского региона области - 15,90 тенге за 1 кВтч без НДС (17,81 тенге за 1 кВтч с НДС 12%).

В связи с изменением цен на оптовом рынке электрической энергии ТОО "АлматыЭнергоСбыт" уведомило о снижении тарифов на электрическую энергию.

С 1 января 2019 года для потребителей города Алматы и Алматинского региона области действуют следующие тарифы:

1. Экономически обоснованный тариф на электрическую энергию для потребителей города Алматы и Алматинского региона области 15,90 тенге за 1 кВтч без НДС (17,81 тенге за 1 кВтч с НДС 12%).

2. Ставки тарифа, дифференцированного в зависимости от объемов потребления электрической энергии физическими лицами города Алматы и Алматинского региона области, использующими и не использующими электрические плиты, рассчитанные в соответствии с Правилами дифференциации энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую энергию в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами, утвержденными Приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 20.02.09 № 57-ОД:

- тариф первого уровня – 14,76 тенге за 1 кВтч без НДС (16,53 тенге за 1 кВтч с НДС);

- тариф второго уровня – 19,08 тенге за 1 кВтч без НДС (21,37 тенге за 1 кВтч с НДС);

- тариф третьего уровня – 23,85 тенге за 1 кВтч без НДС (26,71 тенге за 1 кВтч с НДС).

3. Для расчетов за потребленную электроэнергию устанавливается тариф равный экономически обоснованному – 15,90 тенге за 1 кВтч без НДС (17,81 тенге за 1 кВтч с НДС), для следующих категорий потребителей:

- бытовые потребители, не использующие тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления;

- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд;

- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета.

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