Почему исследование лекарственных препаратов на казахстанцах безопасно

В первую очередь, все испытания проводятся на животных и здоровых людях, а лишь потом попадают к пациентам.

В Алматы прошел брифинг на тему клинических исследований в казахстанском здравоохранении. Научное сообщество ответило на самые часто задаваемые вопросы населения и объяснило, почему исследования необходимы для развития отечественной медицины, передаёт Zakon.kz.

Председатель правления АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Риза Боранбаева рассказала, как будет проходить введение нового кодекса здоровья.

"Мы не имели возможности проводить клинические исследования в детской практике в Казахстане до сих пор. Педиатры выступают за проведение такой практики. Для этого нужны условия, необходимо соблюдать международные стандарты. Все центры должны пройти необходимую аккредитацию. Мировая медицина не стоит на месте, и можно помочь тем пациентам, которым не помогли ранее созданные препараты", - заявила спикер.

По словам проректора КазНМУ имени Асфендиярова Бауржана Жусупова, те изменения, которые обсуждаются сейчас - это помощь для лиц из уязвимых слоёв населения: военные, беременные, дети, заключенные и недееспособные лица.

"Поэтому для того, чтобы совместить казахстанское законодательство с международными требованиями, необходимо начать проводить детские клинические исследования. Нужно проводить информированное согласие. Если эти люди не будут участвовать в исследованиях, мы не сможем им помочь. Новая версия кодекса здоровья позволяет это сделать. Мы могли бы обойтись без подобных клинических исследований. Наши фармкомпании использует сейчас только генерики. То есть работают с лекарствами, которые уже прошли исследования. Таким образом, их развитие останавливается. Однако следует учитывать все особенности именно Казахстана и местного населения, чтобы оказывать более качественную медпомощь. Эти исследования, безусловно, несут риски, но без них научный прогресс останавливается", - добавил он.

Коротко расскажем, как работает процедура клинических исследований. Всего испытания делятся на четыре стадии: сначала препарат испытывается на животных, потом используется на здоровых мужчинах. Они принимают препарат, за их состоянием наблюдают, чтобы в организме не происходили нежелательные изменения. Следующая стадия - рекрутирование группы больных, которые принимают препарат. Третья стадия - мультицифровые тесты, которые проводятся в Америке и России. Четвёртый этап - маркетинговые исследования. Отметим, что третья и четвёртая стадия - это апробирование лекарства. Все стадии требуют обязательно письменного согласия человека или его опекуна.

"Проведение испытаний - это гарантия здоровья всех казахстанцев. Биоэтические аспекты тоже очень важны. Любое испытание проводится с гарантированного согласия пациента, а также договора страхования довольствуется пациента. Любое использование препарата для беременных применяются только если другие не помогли, и препарат прошёл все 4 стадии исследований" -, заявила директор ОФ "Help Today" Эльмира Алиева.

Идею начала исследований также поддержали в детском фонде больных гемофилией. По словам главы фонда, казахстанским больным нужен особенный подход из-за особенностей организма, который отличается, например, от европейских детей. Лечение одного такого ребенка ингибиторами сегодня обходится государству в год в 150 млн тенге.

После начала обсуждения законопроекта, в соцсетях начался общественный резонанс. Сейчас обсуждения уже утихли, однако представители общественных объединений уверены, что без новой программы детям с редкими видами заболеваний иначе помочь не удастся.

"Как родитель ребенка, страдающего редким заболеванием, могу сказать, что исследования поднимут уровень нашей медицины. Мы можем себе позволить оборудование и все необходимые ресурсы для этих исследований. Эти препараты безопасны для пациентов. Все обвинения в адрес министра здравоохранения про "испытания на казахстанских детях" необоснованны", - рассказал директор ОФ больных мукополисахоридозом Руслан Сармурзаков.

К слову, сегодня у казахстанских детей есть возможность участвовать во многочисленных экспериментальных программах за рубежом. Это позволял и прошлый Кодекс здоровья. Для многих семей эта программа стала единственной возможностью получить бесплатно медицинскую помощь.

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