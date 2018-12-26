Чаще всего недовольны тарифами те, кто давно подключен к газу (так что им повышать стоимость будут постепенно), те же, кто только получил доступ к трубе, радуются - Бозумбаев.

Тарифы для всех казахстанцев, подключенных к газопроводу "Сарыарка", будут одинаковые, вне зависимости от места проживания. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Газопровод "Сарыарка" должен обеспечить голубым топливом более 2,5 миллионов казахстанцев. Его первый этап пройдет по маршруту Кызылорда - Жезказган - Караганда - Темиртау – Астана.

"Предполагаем, что стоимость газопровода не должна измениться. Все меры принимаются, чтоб газопровод был построен в рамках ТЭО. Тарифы, которые изначально были заложены в проект, не должны будут вырасти. Но если в 2020 году посмотрим тарифы, то это будет конечно несколько выше, чем тариф самый высокий (сейчас он в Алматинской области)", - сообщил министр.

Он отметил, что чаще всего недовольны тарифами те, кто давно подключен к газу (так что им повышать стоимость будут постепенно), те же, кто только получил доступ к трубе – радуются.

"Если вдруг так получится, что тарифы будут неподъемными для потребителей, такие условия в 2020 году сложатся, то есть варианты разные: это субсидирование наиболее важных потребителей, определенных слоев населения за счет местных бюджетов. Я думаю, мы с этим делом справимся", - сказал он.

Кроме того, как сообщил Бозумбаев, газопровод будет включен в систему "Интергаз Центральная Азия", а значит станет составной частью газопроводной системы, где тариф для всех участков общий. Это, по его мнению, позволит не поднимать сильно тариф.

Татьяна Ковалева, Астана

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