Как проект "Туған жер" мотивирует алматинцев

За последний год в Алматы появился ряд значимых социальных объектов, возведенных при помощи неравнодушных алматинцев.

Одним из значимых объектов стал стадион "Спутник", который был реконструирован за счет спонсорских средств. Этот стадион имеет богатую историю, многие звезды отечественного футбола начинали свой профессиональный путь именно там. Сейчас там расположен детско-юношеский футбольный центр "Жас қыран" в расположении которого появился современный учебно-тренировочный центр и крытый стадион на 800 мест, сообщает Zakon.kz.

Жители города уверены, что реконструкция стадиона даст новый импульс дальнейшему развитию и воспитанию молодых талантов.

Также за счет частных средств проведены работы по реконструкции и благоустройству одного из излюбленного места досуга горожан - Центрального парка культуры, где проведены ремонтные работы входной арки и 6-ти фонтанов; построены и оборудованы 8 спортивных площадок, фонтанный комплекс.

Одним из ярких проектов, реализованных в городе, несомненно является Городская юношеская библиотека им. Жамбыла. После нескольких месяцев капитального ремонта в библиотеке появился современный "Оpen space" с зонами для работы с книжными изданиями, электронной информацией, просмотра документальных, научно-познавательных фильмов, проведения презентаций, интеллектуальных клубов, бесплатным Wi-fi и кофейней. Помимо обновленного интерьера, весь книжный фонд библиотеки оцифрован и доступен в электронном формате. Стоит отметить, что после модернизации здесь резко возросло количество читателей, особенно среди молодежи.

На территории школы №40 появился спортивный комплекс "Жарыс арена", куда вошли несколько крытых футбольных полей с искусственным антиаллергенным покрытием, комбинированная площадка для волейбола и баскетбола, беговые дорожки длиной 250 метров, а также помещения для мужских и женских раздевалок с санузлами и душевыми кабинками. Такие открытия дают подрастающему поколению возможность вести здоровый образ жизни.

Также, за счет частных средств обновлен реабилитационный центр "Мейірім", в котором проводится лечение детей от 3-х до 15-ти лет, страдающих церебральным параличом, другими нарушениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуального развития.





В центре имеются тренажерный зал, медицинские кабинеты, классы для обучения, столовая и игровые. В реабилитационном центре оборудован кабинет, работающий по методике Монтессори, а также уникальная сенсорная комната, где у детей развивается зрительное и слуховое восприятие. Комплексную помощь оказывают психологи, невропатологи, логопеды, дефектологи прошедшие специальное обучение по работе с детьми, имеющими ограниченные возможности.

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