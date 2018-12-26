Тёплая остановка с туалетом за 23 млн тенге появилась в Астане

Воспользоваться уборной можно за 50 тенге.

В Есильском районе Астаны открылась первая теплая обстановка с санузлом, передает Zakon.kz со ссылкой на Аппарат акима района "Есиль" города Астаны.

Как отмечают в районном акимате, теплый остановочный комплекс в ЖК "Кулагер" Есильского района был установлен для создания благоприятных условий людям, ожидающим автобус, особенно, в морозные дни.

Стоимость проекта - 23 млн тенге. Внутри есть зона для ожидания, магазин и санузел.

Как сообщает BNews, внутри самой остановки немного места, но действительно тепло. Астанчане могут выпить здесь чашку чая или кофе за 250 тенге.

"Это новый район "Жагалау", который очень интенсивно растёт. Здесь проживает 25 тысяч человек, на следующий год будет уже 35 тысяч. Полгода назад мы поставили за счёт спонсоров тёплые остановки, но они не сравнимы. Чтобы обогреть людей, нам помогли местные бизнесмены. Мы сами убрались внутри, подключили свет. Вторую такую остановку мы откроем в течение недели напротив здания Министерства обороны, далее в микрорайоне "Пригородный". Мы выбираем места, не для того, чтобы остановка хорошо смотрелась, а чтобы она как можно больше людей вмещала, особенно на окраинах города", - подчеркнул аким Есильского района Астаны Тулеген Закарьянов.

Воспользоваться уборной можно за 50 тенге.

Остановка построена за счёт инвестора из США, но при активном содействии акимата района Есиль в подключении необходимых коммуникаций данного объекта. Стоимость тёплой остановки - 23 млн тенге. В целом, инвестор из США обещает, что в будущем в Астане будет открыто ещё 50 подобных остановок.

По прогнозам, тёплая остановка должна окупить вложенные средства за 10 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!