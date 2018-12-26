Предложения Минэкономики по введению обязательной маркировки подверглись критике

Азат Перуашев обратил внимание коллег на то, что внедрение маркировки влечёт дополнительные расходы отечественного бизнеса.

В "Ак жоле" назвали "методом тыка" предложения Минэкономики по введению обязательной маркировки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу демократической партии Казахстана "Ак жол".

На заседании Мажилиса Парламента РК 26 декабря Азат Перуашев раскритиковал законопроект по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности.

"Разработчик решил недостаток экономической теории восполнить так называемым "методом научного тыка". Но давайте всё-таки оперировать экономическими категориями, а не фантомами", - сказал он.

Так, касательно предлагаемых в законопроекте норм по внедрению обязательной маркировки товаров, депутат пояснил:

"На прошлом пленарном заседании фракция "Ак жол" уже излагала свои аргументы против внедрения данного механизма, поэтому не стану их повторять. Поскольку Соглашение ратифицировано парламентским большинством, мы работаем исходя из принятого решения".

Азат Перуашев обратил внимание коллег на то, что внедрение маркировки влечёт дополнительные расходы отечественного бизнеса, а также удорожание продукции для неограниченно широкого круга населения.

При этом, термин "неограниченно широкий круг" он применил потому, что правительство не готово ответить, по каким именно товарам будет вводиться маркировка; а напротив, требует предоставить себе именно неограниченное право на такое введение. Однако депутат считает, что принимать решение по каждой группе товаров должно не правительство, а парламент, после тщательного открытого обсуждения, поскольку фактически речь идёт о введении дополнительного налогообложения, причём не в бюджет, а в частную компанию.

"Вообще-то ст.21 Закона о правовых актах требует, чтобы при внесении законопроекта в Мажилис к нему прилагались финансово-экономические расчёты и прогнозы возможных экономических, социальных и иных последствий принятия документа. Кроме того, к ним должен прилагаться анализ регуляторного воздействия", - заметил Перуашев.

Но ни финансово-экономических расчётов, ни АРВ разработчик не внёс и, практически, предлагает депутатам принять эти нормы "вслепую".

"Если правительство не хочет брать на себя прогноз своих действий, как мы можем их согласовывать, не понимая, какие результаты они принесут?" - задал вопрос руководитель "Ак жола".

Он напомнил, что неделю назад при ратификации Соглашения министр финансов заверил Парламент, что стоимость марки будет 3 тенге. А на вчерашнем заседании Комитета по экономической реформе первый вице-министр экономики г-н Даленов озвучил, что цена марки будет 150 тенге, и это зафиксировано на с.6 стенограммы комитета.

"О какой финансово-экономической оценке можно говорить, если по самому исходному вопросу два официальных представителя правительства заявляют параметры с разницей в 50 раз? Добавьте сюда неограниченно широкий перечень товаров и неограниченно широкий круг затрагиваемого населения. Бывают, конечно, задачи с двумя неизвестными, с тремя. Но в данном случае вообще ничего неизвестно, кроме того, что платить придётся в любом случае и всем", - подчеркнул Азат Перуашев.

Он также предложил провести оценку стрессоустойчивости отечественных производителей и малого и среднего бизнеса к тотальному контролю и затратам в результате введения маркировки.

В "Ак жоле" уверены, что нормы по маркировке прямо противоречат официальной задаче рассматриваемого законопроекта, которая заявлена как "улучшение условий для развития бизнеса".

"Это не улучшение, а удорожание и ужесточение условий бизнеса. До получения ясной картины их необходимо исключить из законопроекта", - заявил Перуашев. На устранение замечаний Минэку дали время до второго чтения законопроекта.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутатами рассмотрены законодательные поправки, касающиеся вопросов развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности.

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