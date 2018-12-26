В Украине заканчивается военное положение

Особый правовой режим в течение 30 дней действовал в 10 областях страны, а также во внутренних водах Азова и Керченской акватории.

В среду в Украине завершается 30-дневный срок военного положения, введенного по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе, передает ТАСС.

25 ноября три корабля Военно-морских сил страны нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны с применением оружия, а 24 члена экипажей арестованы судом Симферополя по обвинению в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Этот инцидент Петр Порошенко использовал в качестве предлога для введения в стране военного положения. Первоначально оно должно было распространяться на всю территорию страны и действовать 60 дней, что автоматически означало бы перенос на более поздний срок выборов президента. Именно это обстоятельство вызвало протест практически всех политических сил в стране. Возмущенные политики обвинили Порошенко, быстро теряющего поддержку населения, в стремлении узурпировать власть.

В результате президент вынужден был в тот же день отступить. В телевизионном обращении к нации он сократил срок действия военного положения до 30 дней, чтобы оно "ни одним днем не накладывалось на избирательную кампанию". Глава государства вынужден был также отказаться от введения военного положения на территории всей страны, сохранив его лишь в областях, граничащих с РФ и Приднестровьем.

В итоге особый правовой режим был введен в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях страны, внутренних водах Азова и Керченской акватории. В этих регионах в соответствии с законом о правовом режиме военного положения было отменено проведение местных выборов, которые на остальной территории страны прошли 23 декабря.

Реакция населения

Введение военного положение спровоцировало панические настроения среди населения Украины. На следующий день в СМИ появилась информация о том, что украинцы начали активно скупать товары первой необходимости. Украинская газета "Вести" писала о том, что в Херсоне в магазинах образовались очереди за спичками. Украинские железные дороги заявили, что не продают билеты на поезда после 20 декабря. А министр инфраструктуры Владимир Омелян порекомендовал гражданам носить с собой "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего необходимого на случай "атаки врага".

Эти настроения отразились и на курсе национальной валюты. Так, еще 23 ноября доллар стоил 27,7 гривны, а после сообщения о военном положении уже 29 гривен.

В этой обстановке президенту Украины пришлось успокаивать сограждан. Выступая 5 декабря на Форуме местного самоуправления, он заверил, что страна живет обычной жизнью и нет никакой необходимости скупать валюту, соль и спички. "Никому не удалось раскачать валютный рынок, нет никаких дестабилизирующих факторов в банковской сфере, количество депозитов даже возросло", - сообщил президент, добавив, что в государстве также "нет комендантского часа, как некоторые предрекали", "нет прекращения деятельности СМИ" и "транспорт не остановился".

Порошенко также пришлось несколько раз повторить, что военное положение не приведет к ограничению прав и свобод населения при отсутствии "широкомасштабной агрессии войск РФ". С подобными заявлениями выступили и представители местных властей, которые заверяли, что военное положение не отразится на жизни гражданского населения, а все мероприятия коснутся лишь силовых структур Украины.

Военные мероприятия

Уже 26 ноября министерство обороны Украины заявило о приведении Вооруженных сил (ВСУ) в полную боевую готовность. Перед ВСУ была поставлена задача осуществить доукомплектование и непосредственную подготовку к немедленным боевым действиям. Согласно указу президента были переведены на особый режим работы объекты оборонно-промышленного комплекса. На режим работы в условиях военного положения была переведена Единая государственная система гражданской защиты.

Выступая с инициативой введения военного положения, президент Украины заверял, что мобилизация не будет объявлена. Вместе с тем уже 1 декабря в тех областях Украины, где начал действовать особый правовой режим, начались учебные сборы резервистов.

После 26 ноября были проведены учения в Запорожской, Херсонской, Черниговской областях и подконтрольных Киеву районах Донбасса. 30 ноября начались учения на побережье Азовского моря, условной целью которых было поражение воздушных целей на морском направлении.

На этом фоне обострилась обстановка в зоне боевых действий в Донбассе. Увеличилось количество обстрелов. Только в период с 1 по 7 декабря наблюдателями ОБСЕ были обнаружены вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники. В провозглашенной Донецкой народной республике заявили о сосредоточении на линии соприкосновения почти 20-тысячной украинской группировки и подготовке Киевом наступательной операции в Донбассе.

На границе с РФ

В рамках военного положения Украина начала усиленно укреплять границу с РФ. 28 ноября была объявлена передислокация украинских войск к границе с Россией. В первую очередь Порошенко призвал держать наготове оружие на территории Черниговской, Донецкой, Запорожской областей и у побережья Азовского моря.

С 30 ноября был ограничен въезд в страну для россиян. Госпогранслужба объявила о запрете въезда гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, всем остальным требовалось подтвердить цель поездки. Однако люди в социальных сетях многократно сообщали, что не смогли попасть в страну даже при наличии подтверждающих цель визита документов. Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал сообщил, что с момента введения военного положения количество въезжающих россиян уменьшилось почти в три раза, а всего за этот период в страну не пустили более 1,5 тыс. граждан РФ.

На этом фоне из Киева систематически раздавались заявления о якобы сосредоточении российских войск на границе с Украиной, о милитаризации Крыма и другие утверждения, которые должны были оправдать решение о введении военного положения в стране. МИД Украины обвинил Россию в агрессивных действиях и использовал ситуацию для обращения к Западу с призывом к новой волне антироссийских санкций.

Политическая провокация

В РФ инцидент в Керченском проливе сочли политической провокацией с предвыборным подтекстом.

МИД РФ заявил решительный протест Киеву "в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальных водах Российской Федерации в Черном море". Особо было подчеркнуто, что "вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что резкое обострение ситуации в регионе необходимо президенту Украины Петру Порошенко как воздух - "это даст ему повод для продления военного положения вплоть до отмены президентских выборов".

Президент России Владимир Путин, выступая 20 декабря на большой пресс-конференции в Москве, заявил, что провокацией в Керченском проливе Петр Порошенко пытался решить задачу по повышению собственного рейтинга.

"Провокация рассчитана на обострение ситуации, - заявил Путин. - Зачем это нужно нашим украинским партнерам, это понятно. Там выборы. Нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Я имею в виду действующего президента. Это плохо. Плохо и для своего народа, и для своего государства".

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