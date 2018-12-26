В Алматы департамент по делам госслужбы представил новое приложение по получению госуслуг

По итогам работы 2018 года наиболее активным членам межведомственной рабочей группы вручили благодарности.

Департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции г. Алматы презентовал новое приложение "Digital Agent", предоставляющее каждому гражданину возможность оперативно разрешить проблемные вопросы в сфере получения госуслуг, оценить качество работы сотрудников госорганов, а также соблюдение ими этических норм, сообщает Zakon.kz.

На заседании межведомственной группы также рассмотрены иные актуальные вопросы деятельности госорганов,оказывающих госуслуги, в частности, основания нарушения сроков предоставления услуг населению. Как установлено, процент подтвержденных нарушений сроков за 2018 год составил 1,3%, причинами явились несоответствие отдельных действующих Стандартов и Регламентов госуслуг, коллизии в профильных законодательствах, а также технические проблемы, не позволяющие своевременно оказать госуслуги.

Отдельные вопросы вызвало оказание услуг в электронном формате во внерабочее время, поскольку граждане вправе направлять заявление на услугу в любое удобное им время, однако действующие нормативные акты и установленный порядок оказания услуг по некоторым направлениям, требуют доработки.

Также были подведены итоги проведенных представителями общественности мероприятий по проекту “Тайный покупатель”, в рамках которых был изучен фактический бизнес-процесс оказания госуслуг.

"В течение года количество выездов представителей общественных организаций составило 105, по которым выявлено 129 нарушений, к ответственности привлечены 38 сотрудников госорганов. В целях профилактики департаментом в адрес услугодателей направлены соответствующие рекомендации", - сообщили в департаменте.

Как отмечается, по итогам работы 2018 года наиболее активным членам межведомственной рабочей группы вручили благодарности, "которыми была выражена искренняя признательность членам рабочей группы в проводимой работе, способствующей повышению качества обслуживания населения и искоренения бытовой коррупции".

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