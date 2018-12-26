Кайрат Абдрахманов освобожден от должности главы МИД РК
Он переходит на другую работу.
Указом Главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович освобожден от должности министра иностранных дел Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович родился 21 апреля 1964 года в городе Панфилове (КазССР; Талды-Курганская область).
Окончил в 1987 году Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (Историк).
Трудовой стаж:
· Преподаватель кафедры политической истории Казахского политехнического института имени В.И. Ленина (1987-1991);
· Аспирант Казахского государственного университета (1991-1993);
· Третий, второй секретарь, заведующий отделом, заместитель начальника управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1997);
· Заместитель директора департамента стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997);
· Начальник управления Азии, Ближнего Востока и Африки - заместитель директора 4-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997-1998);
· Директор 3-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (02.1998-04.1999);
· Директор департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел Республики Казахстан (04.1999-12.1999);
· Вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (12.1999-01.2001);
· Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Великобритании (01.2001-04.2003);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Израиле (04.2003-03.2006);
· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (03.2006-20.08.2007);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Австрийской Республике, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене (с 20.08.2007-04.09.2008);
· Постоянный представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене (04.09.2008-26.12.2008);
· Постоянный представитель Республики Казахстан при организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (12.2008-03.2011);
· Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в городе Вене, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству (с 10.2013) (03.2011-26.11.2013);
· Постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций (26.11.2013-28.12.2016);
· Министр иностранных дел Республики Казахстан (с 28.12.2016)
Прочие должности:
· Член Дипломатической ассоциации Республики Казахстан (с 2004);
· Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017);
· Член Казахстанского Совета по международным отношениям (с 05.2017)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Ордена «Курмет» и «Парасат»
· Юбилейные медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл»
· Благодарность Президента Республики Казахстан; Знак «За заслуги в развитии туризма Республики Казахстан»
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
· Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (11.2005), Чрезвычайный и Полномочный Посол
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