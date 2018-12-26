В шести областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Предупреждения разослал "Казгидромет".

Штормовое предупреждение объявили синоптики в шести областях Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

27-29 декабря в Кызылординской области местами синоптики прогнозируют туман, на дорогах будет гололед.

27-28 декабря в Актюбинской области местами ожидается метель, гололед и порывы юго-восточного ветра со скоростью 15-20 метров в секунду. В Актобе ночью 27 декабря ожидается метель и порывы юго-восточного ветра до 15 метров в секунду.

В Атырауской области также местами ожидается ночью 27 декабря усиление ветра до 15-20 метров в секунду, 27-29 декабря туман, гололед, низовая метель. В Атырау 27-29 декабря ожидается туман и гололед.

27 декабря в Мангистауской области местами синоптики прогнозируют гололед и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

27 декабря в Костанайской области местами ожидается туман, днем метель и юго-восточный ветер до 18 метров в секунду.

27 декабря в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки, ночью местами сильные. В некоторых районах усилятся туман, метель и гололед, усиление юго-восточного ветра до 17-22 метров в секунду ночью. В Уральске 27 декабря ожидаются осадки, туман, метель, гололед, ночью возможны порывы юго-восточного ветра до 18 метров в секунду.

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