На осетроводном заводе в Атырау погибло больше половины маточного стада

Гибель рыбы в регионе продолжается.

Больше половины маточного стада погибло на осетроводном заводе в Атырау, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"1-3 декабря мы закачали из Урала на завод воду для подпитки. И уже 4 декабря выяснили, что превышение хлоридов в воде при норме 350 единиц достигло 396 единиц. Рыба начала гибнуть. На сегодняшний день из 217 особей, находившихся на заводе в качестве маточного стада, погибли 164", - сообщил на заседании межведомственной комиссии по расследованию массовой гибели рыбы руководитель РГКП "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод" Гильман Сарсемалиев.

Отметим, на заводе по государственному заказу выращиваются мальки белуги, осетра, севрюги и стерляди, которые затем выпускаются в реку Урал. Делается это для восстановления популяции осетровых, катастрофически сократившейся в Каспийском море.

Гибель рыбы началась в Атырау в первых числах декабря. Создана межведомственная комиссия по расследованию причин массовой гибели рыбы, которая проверяет предприятия, которые могут причастны к сбросу в реку каких-то отравляющих веществ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!