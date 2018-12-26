В медвытрезвителе Павлодара умер мужчина

Медики пока не спешат говорить о причине смерти пациента.

Доставленный в медицинский вытрезвитель молодой мужчина скончался, сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева.

По информации медицинского ведомства, вызов к пациенту, 35-летнему мужчине, поступил из медвытрезвителя 23 декабря, в 12:31. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали его смерть.

По словам жены умершего, ее мужа избили, и он умер от того, что сломанное ребро вошло в легкое.

Медики пока не спешат говорить о причине смерти мужчины.

"Мужчина поступил в медвытрезвитель в состоянии опьянения средней тяжести, — сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Сауле Арыстанова. — В настоящее время проводится служебное расследование, проведено вскрытие тела. После заключения судмедэкспертизы, которая может продлиться до десяти дней, мы дадим окончательный результат".

Все поступающие в медвытрезвитель пациенты проходят обязательный медицинский осмотр состояния здоровья, уточнила Арыстанова. Сейчас в рамках служебного расследования берутся объяснительные у всех руководителей и работников медвытрезвителя, у сотрудников охраны, рассказала она.

Окончательный вывод о причинах смерти пациента и о виновности или невиновности персонала учреждения будет сделан после результатов служебной проверки и заключения судмедэкспертизы.

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