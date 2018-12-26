Опубликованы самые смешные поисковые запросы года

Нога Ибрагимовича фото бесплатно голая и другие интересы интернет-пользователей.

Поисковой сервис "Яндекс" запустил генератор новогодних предсказаний, составленный на основе запросов пользователей, пишет РИА Новости.

На сайте портала предлагается нажать соответствующую кнопку, чтобы "узнать о будущем".

"Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные. <…> Мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми", - рассказали в "Яндексе".

В компании также составили отдельный список из наиболее любопытных и смешных запросов.

Среди них:

(орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)

- вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски;

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- к чему снится едят пельмени без тебя.

Ранее "Яндекс" опубликовал самые популярные запросы года. По данным сервиса, в 2018 году внимание россиян особенно привлекли Чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада в Пхенчхане.

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