Опубликованы самые смешные поисковые запросы года
Нога Ибрагимовича фото бесплатно голая и другие интересы интернет-пользователей.
Поисковой сервис "Яндекс" запустил генератор новогодних предсказаний, составленный на основе запросов пользователей, пишет РИА Новости.
На сайте портала предлагается нажать соответствующую кнопку, чтобы "узнать о будущем".
"Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные. <…> Мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми", - рассказали в "Яндексе".
В компании также составили отдельный список из наиболее любопытных и смешных запросов.
Среди них:
(орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)
- вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски;
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- как вывезти кота из севастополя в париж;
- ровно 4 это сколько;
- корень в слове спасибочки;
- зебры в кратце;
- фото девушек древнего египта;
- к чему снится едят пельмени без тебя.
Ранее "Яндекс" опубликовал самые популярные запросы года. По данным сервиса, в 2018 году внимание россиян особенно привлекли Чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада в Пхенчхане.
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