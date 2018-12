Письмо Кеннеди о "советской угрозе" для Санты Клауса попало в Сеть

Историограф Майкл Бешлосс опубликовал у себя в Twitter письмо 35-го президента США Джона Кеннеди маленькой девочке по имени Мишель, в котором успокаивает ее из-за угрозы Санте Клаусу со стороны СССР, передает Zakon.kz.

JFK's letter to child--"You must not worry about Santa Claus. I talked with him yesterday and he is fine."--1961: pic.twitter.com/T0UD1md1Ik