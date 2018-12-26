Письмо Кеннеди о "советской угрозе" для Санты Клауса попало в Сеть

Историограф Майкл Бешлосс опубликовал у себя в Twitter письмо 35-го президента США Джона Кеннеди маленькой девочке по имени Мишель, в котором успокаивает ее из-за угрозы Санте Клаусу со стороны СССР, передает Zakon.kz.

Я разделяю твою тревогу насчет атмосферных испытаний Советского Союза не только в отношении Северного полюса, но и для всего мира, не только для Санты Клауса, но и для всех людей.

Как бы то ни было, тебе не стоит беспокоиться о Санте Клаусе. Я говорил с ним вчера, и он прекрасно себя чувствуют. На это Рождество он снова облетит весь мир", - заверил девочку президент.