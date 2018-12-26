Письмо Кеннеди о "советской угрозе" для Санты Клауса попало в Сеть
Президент успокаивал маленькую девочку, обещая спасти Санта Клауса от русских.
Историограф Майкл Бешлосс опубликовал у себя в Twitter письмо 35-го президента США Джона Кеннеди маленькой девочке по имени Мишель, в котором успокаивает ее из-за угрозы Санте Клаусу со стороны СССР, передает Zakon.kz.
JFK's letter to child--"You must not worry about Santa Claus. I talked with him yesterday and he is fine."--1961: pic.twitter.com/T0UD1md1Ik— Michael Beschloss (@BeschlossDC) 25 декабря 2018 г.
"Дорогая Мишель, я был рад получить твое письмо о необходимости предотвратить бомбардировки русскими Северного полюса, которые угрожают жизни Санта Клауса.
Я разделяю твою тревогу насчет атмосферных испытаний Советского Союза не только в отношении Северного полюса, но и для всего мира, не только для Санты Клауса, но и для всех людей.
Как бы то ни было, тебе не стоит беспокоиться о Санте Клаусе. Я говорил с ним вчера, и он прекрасно себя чувствуют. На это Рождество он снова облетит весь мир", - заверил девочку президент.
Письмо датировано октябрем 1961 года, когда отношения между двумя ядерными державами переживали сложный период.
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