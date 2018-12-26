Из-за землетрясения на Сицилии пострадали почти 30 человек

Десять человек отделались легкими ушибами и отказались от госпитализации.

На Сицилии резко возросло число пострадавших в результате землетрясения близ города Катания, которое последовало за пробуждением вулкана Этна.

По данным местного издания La Sicilia, различные травмы получили 28 человек, 10 из которых были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

Десять человек отделались легкими ушибами и отказались от госпитализации. При этом все они испытали морально потрясение и шок, так как подземные толчки застали их в домах и были совершенно неожиданными.

Тем временем в Катанию прибыл глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, которому предстоит оценить ущерб от землетрясения.

Как сообщал Европейский средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда подземных толчков составила 4,9 баллов. Разрушения были зафиксированы в округе Санта-Венерина и в коммуне Дзафферана-Этнеа. Из соображений безопасности было перекрыто движение по автотрассе А18 Катания-Мессина.

Источник: Росбалт

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