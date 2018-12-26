Эксперт оценил шансы молодежки РК по хоккею на чемпионате мира в Канаде

Соперниками казахстанских юниоров будут США, Швеция, Финляндия и Словакия.

Бывший государственный тренер РК по хоккею Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил шансы молодежной сборной Казахстана на чемпионате мира в Канаде.

"Сегодня инфраструктура казахстанского хоккея находится на неплохом уровне. У нас создана молодежная хоккейная лига, в которой состоит десять клубов. Это позволит в дальнейшем комплектовать сборную из 200 человек. Теперь положение дел у молодежной сборной намного лучше. Многие ребята прошли обкатку в МХЛ России. Это намного лучше того времени, когда "Торпедо-2" играло в зоне "Сибирь" чемпионата России. Сегодня намного сложнее забраться в элиту. Молодежной сборной удалось попасть в число лучших команд мира. Я думаю, что нашим ребятам будет по силам закрепиться в элите. На этот чемпионат мы во второй раз в истории смогли пробить полноценный сбор. Тогда, между прочим, тоже в Канаде, в составе той сборной выступал Николай Антропов. На сегодня полноценный сбор необходим. Ей нужно было пройти акклиматизацию. Для сборной создали все условия, и это их экзамен. Они должны проявить себя, ведь за молодежным турниром пристально следят скауты. Я думаю, ребята покажут хороший результат", - отметил Шавернев.

Первый матч МЧМ-2019 в Канаде пройдет в ночь с 26 на 27 декабря по времени Астаны, а завершится турнир 6 января 2019 года. Соперниками Казахстана по группе будут CША, Швеция, Финляндия и Словакия.

Последний раз на МЧМ в элитном дивизионе сборная Казахстана играла в 2009 году.

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