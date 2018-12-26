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Детский туризм открывает новые горизонты

Сакральная география интересна всем, но наиболее познавательна она для школьников. Именно детское восприятие всего нового остается на всю жизнь. Когда речь идет о своей истории – это важно вдвойне.

Фото : geosfera.org26 декабря 2018, 21:31

В Акмолинской области уделяется большое внимание развитию детского туризма в рамках сакральной географии, передает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Только в Буландинском районе имеется 31 памятник истории и 84 памятника местного значения. Именно здесь находится захоронение великого казахского кмпозитора и борца Балуана Шолака. В дни школьных каникул исторические достопримечательности Буланды посетили порядка тысячи учащихся со всего региона. Без внимания детей не остались и другие сакральные места: пещера Кенесары и его каменный трон в Бурабайском районе, мазар хана Уали в Зерендинском районе, мазар Баубек батыра в Жаксынском районе.

Экскурсионные туры школьников по сакральным местам развиваются и на республиканском уровне. В июне 2018 года 150 детей Кызылординской и Западно-Казахстанской областей побывали на исторических местах Акмолинской области. Они посетили поляну Абылай хана, его ставку, этноаул, музей истории п. Бурабай, областной архив, областной историко-краеведческий музей, областную библиотеку. Уже в августе 70 школьников Акмолинской области совершили экскурсионный тур по сакральным местам Кызылординской области, где находятся мемориальные комплексы, самый известный из которых принадлежит Коркыт-Ата, другие историко-культурные объекты, этноаул, различные музеи, и даже космодром Байконур.

Отрадно, что это важное начинание будет продолжено и в следующем году. В планах выезд в Западно-Казахстанскую область. Также предстоят познавательные экскурсии по культурно-историческим местам для школьников - этнических казахов Российской Федерации. Это говорит о том, что сакральный школьный туризм выходит на новый уровень. Ребята смогут увидеть исторические памятные места, удивительные леса, горы, реки и озера, которые в свое время сохранили для будущего поколения наши мудрые предки, великие бии и батыры Великой Степи, защищавшие свой народ. И тем самым укрепить в юном сознании любовь к нашим главным богатствам - родному языку, традициям и культуре, истории нашего народа.


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