100 социальных инициатив реализовано в Акмолинской области

В Акмолинской области сегодня 900 меценатов, в том числе 69 организаций, оказывающих всевозможную помощь родному краю.

Программа "Рухани жаңғыру" стала импульсом для воплощения порядка 100 социальных инициатив, в реализацию которых вложено более 8 млрд тенге спонсорских средств, передает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики области.

В Акмолинской области сегодня 900 меценатов, в том числе 69 организаций, оказывающих всевозможную помощь родному краю.

Только в Целиноградском районе в этом году инициировано 9 проектов. Так, в марте завершилось строительство начальной школы на 50 мест в селе Отаутускен. Школу подарил родному селу учредитель ТОО "Көкше Жемчуг" Жакенов Канат.

Значительные средства в развитие села и поднятие уровня жизни людей вкладывает генеральный директор ТОО "Родина" Иван Сауэр. К примеру, им инициирован капитальный ремонт семейно-врачебной амбулатории в селе Родина. В этом году в поселке Зеленый Гай завершилась реконструкция здания сельского клуба под культурно-оздоровительный комплекс.

В селе Маншук благодаря основателю ТОО "BI Group", уроженцу села Бауыржану Исабаеву для молодых специалистов открыло свои двери пятиквартирное общежитие. Кроме того, в районе благодаря спонсорам строится еще две новые школы и детский сад.

Сандыктауский район также гордится своими уроженцами. Среди них директор ТОО "Свободное" Александр Закусилов, реализовавший сразу четыре проекта в селе Максимовка – 10-квартирный дом для молодых специалистов, хоккейный корт, микроавтобус для подвоза детей, капитальный ремонт школы, текущий ремонт дороги.

Также в селе Максимовка открылся свой краеведческий музей, строительство которого стало возможно благодаря частным вложениям директора ТОО "Концерн "Цесна-Астык Николая Мещерякова.

Исполняя волю покойной супруги - известной в стране предпринимательницы, благотворителя и общественного деятеля, Канат Асаубаев передал в дар городу Степногорск коттедж, в котором сегодня разместился Центр социальной поддержки "Өмір" для лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия.

Стоит отметить, что меценаты сегодня в своих добрых делах учитывают современные тенденции. Так, в унисон внедрению цифровых технологий генеральный директор ТОО "Степногорск-Энергокомплекс" Алтынбек Каршегенов спонсировал три модельные библиотеки в поселках Бестобе, Шантобе и Степногорское.

Благодаря спонсорской помощи директора ТОО "Степногорский горно-химический Комбинат" Игоря Татарова в городе открылся кабинет робототехники в бизнес-инкубаторе "Start Up Stepnogorsk", оснащенный новейшими наборами LEGO Education, на основе которых можно претворять в жизнь самые смелые задумки: моделировать и программировать самых настоящих роботов, обладающих многочисленными функциями и способностями.

Меценаты Акмолинской области признаны на Республиканском уровне. Так, по итогам 2018 года два акмолинских мецената Бауржан Исабаев и Уалихан Арипов стали лауреатами премии "Жомарт жүрек".

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