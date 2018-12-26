Более пяти тысяч туристов посетило музей под открытым небом "Ботай-Бурабай"

Сегодня в Акмолинской области ведется большая работа по популяризации, исследованию и обустройству сакральных мест.

"У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые носят общенациональный характер, которые известны каждому представителю этого народа. Это одно из оснований духовной традиции" - отмечает Нурсултан Назарбаев в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания". В своем программном документе Глава государства инициировал проект "Духовные святыни Казахстана" ("Сакральная география"). В рамках этого проекта в Акмолинской области создан культурно-географический пояс святынь в который вошли 200 почитаемых в регионе и стране мест, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики.

Среди них 10 природных и исторических объектов общенационального значения: археолого-этнографический комплекс "Кумай", захоронение Олжабай батыра, Поляна Абылай хан, Пещера Кенесары, гора Окжетпес, мазар "Беспакыр", мавзолей "Бытыгай", мавзолей-некрополь Кабанбай батыра, мавзолей Баубек батыра, мечеть имени Науана Хазрета.

Сегодня в Акмолинской области ведется большая работа по популяризации, исследованию и обустройству сакральных мест.

К примеру, студенты КГУ им.Ш.Уалиханова, Кокшетауского университета им.А.Мырзахметова, Кокшетауского технического института Комитета по ЧС МВД РК приняли участие в археологической экспедиции "Археология - баға жетпес қазына" в Зерендинский район село Кеноткель. По итогам исследования памятников эпохи бронзы участники экспедиции приняли участие в телевизионном проекте "Жумбак жер" на телеканале "Balapan".

В курортной Бурбайской зоне открылся уникальный археолого-этнографический музей под открытым небом "Ботай – Бурабай". для повышения туристического потенциала региона. Воссозданный этнопарк эпохи неолита стал одним из самых посещаемых достопримечательностей. Всего за один сезон здесь побывало более 5 тысяч туристов.

Изучение в регионе мест, имеющих сакральное значение, продолжается. К примеру интерес ученых вызвало захоронение известных просветителей и деятелей казахской степи "Тоғыз әулие" в Астраханском районе.

В Коргалжынском районе в 100 км от столицы исследуется мавзолей, по предположениям ученых принадлежащих Жанибек хану – одному из основателей Казахского ханства. Уникальное культовое сооружение свидетельствует о том, что город Астана находится в центре исконно казахских земель, в месте, где формировалась этническая территория казахов, зарождались истоки казахской государственности.

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