Американца оштрафовали в Павлодаре за окурок

Иностранец бросил окурок на тротуар.

Специализированным административным судом города Павлодара рассмотрены два административных дела в отношении гражданина США за мелкое хулиганство и за проживание не по адресу, указанному при регистрации (статьи 434 и 517 Кодекса об административных правонарушениях), передает Sputnik Казахстан.

Гражданин США 18 декабря в Павлодаре, во дворе дома по улице Торайгырова, покурив сигарету, выбросил окурок на землю, тем самым совершил мелкое хулиганство. Позже было установлено, что иностранец, прибыв в Казахстан 19 мая, был зарегистрирован в миграционной службе в Алматинской области, однако фактически он жил в Павлодаре. То есть проживал не по адресу, указанному при регистрации.

Постановлениями суда мужчина признан виновным, и ему назначены взыскания в виде административного штрафа по части 1 статьи 434 в размере 12025 тенге, по части 2 статьи 517 Кодекса об административных правонарушениях в размере 36075 тенге. В итоге ему придется заплатить штраф в 48 100 тенге (около 130 долларов), сообщили в областном суде.

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