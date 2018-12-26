"Рухани жаңғыру": новые горизонты образования в Акмолинской области

Повышение конкурентоспособности, развитие культа знания и многие другие ориентиры в модернизации общественного сознания постоянно на повестке дня в области.

Особое внимание при реализации программы "Рухани Жангыру" придается адаптации молодежи в условиях "цифровой эпохи", передает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

В системе образования региона реализуются проекты, ставящие своей целью развитие цифровых навыков, привитие интереса к современным перспективным профессиям и успешной жизни в информационном обществе. Одними из таковых являются кабинеты цифровых технологий, расширяющие возможности для развития обучающихся школ.

Акмолинская область является одним из лидеров по открытию IT-классов, в регионе сейчас их насчитывается 62.

Кабинеты оснащены современными компьютерами, высокоскоростной сетью Интернет, 3D-принтерами. Здесь созданы все необходимые условия для занятий робототехникой – наукой, популярной среди подрастающего поколения. Юные акмолинцы в возрасте от восьми до шестнадцати лет учатся читать и строить простые алгоритмы программ, постигать азы разработки и сопровождения web-сайтов по европейским образовательным стандартам.

В этом году в областном центре открылась "фабрика" интеллекта - новая ITшкола-лицей на 900 мест.

За этот год обучением современным IТ-технологиям охвачено 900 учащихся.

И уже есть определенные успехи. Так, учащийся школы-лицея "Білім-Инновация" г. Кокшетау Бекхан Шукиров стал обладателем первого места республиканской олимпиады по программированию, лучшим из 5 тыс. участников со всей страны.

Открытие IT-классов, формирование фонда оплаты труда осуществляется за счет спонсорских средств. В ауле Акмол Целиноградского района открытие IT-класса стало возможным благодаря помощи председателя наблюдательного совета ТОО "Управляющая компания "Шаныра" М.Божко. В семи школах Зерендинского района действуют семь IТ-классов, где спонсорами выступили местные меценаты, бизнесмены.

К слову, в области работают 124 кабинета робототехники, два инновационных технопарка, рассчитанных на 1500 школьников. В областном центре функционируют 2 IT-центра - при Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова и Высшем колледже, оснащенные современной материально-технической базой.

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