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В Великобритании предложили законодательно ограничить число калорий в блюдах

Государство борется с детским ожирением и планирует сократить калорийность любых продуктов на 20 процентов к 2024 году.

Фото : Peter Nicholls / Reuters27 декабря 2018, 00:18

В Великобритании эксперты предложили ограничить калорийность блюд на законодательном уровне, сообщает The Sun.

Исполнительное агентство Министерства здравоохранения страны (Public Health England) настаивает на наложении лимита в 544 калории на любой полуфабрикат. По данным издания, государство борется с детским ожирением и планирует сократить калорийность любых продуктов на 20 процентов к 2024 году.

Сэндвичи и салаты, продаваемые в супермаркетах, решили ограничить до 550 калорий, а основные блюда в ресторанах — до 951 калории. Производители товаров пришли в бешенство от предложенного правительством плана. Критики назвали ограничения «деспотичными, антинаучными и нереалистичными».

Эксперты предупредили рестораторов и ретейлеров, что, в случае нежелания сотрудничать добровольно, новые правила вступят в силу на уровне закона.

В ноябре австралийский диетолог Джессика Сепель (Jessica Sepel) предложила альтернативу распространенным блюдам с высоким содержанием калорий. Она посоветовала заменить традиционную основу пиццы цветной капустой, а вместо калорийной мучной пасты тонко нарезать цуккини.


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