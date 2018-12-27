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Попытку суицида предпринял мужчина в Актау

По данным пресс-службы управления здравоохранения, мужчина находился в алкогольном опьянении.

Фото : lada.kz27 декабря 2018, 01:30

Инцидент произошел 25 декабря около 16:00 часов. Мужчину доставили в Мангистаускую областную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ладу".

Попытка суицида произошла вчера в 8 доме 8 микрорайона. По данным пресс-службы управления здравоохранения, мужчина находился в алкогольном опьянении.

- Мужчина проживает на втором этаже этого дома. Он, будучи в алкогольном опьянении, вышел из окна своей квартиры на крышу пристройки магазина на первом этаже. Работники Скорой помощи на месте происшествия обнаружили порезы на животе, на руках и ногах мужчины. Его доставили в МОБ, оказали первую медицинскую помощь. Состояние мужчины на сегодняшний день расценивается как стабильное, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.


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