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Осуждены виновные в смерти солдата, умершего на полосе препятствий

Солдат умер от сердечного приступа после сильнейшего перегрева организма.

Фото : Армия Казахстана27 декабря 2018, 07:05

В актауском военном суде осудили пятерых военных. Их признали виновными в смерти срочника и регулярном издевательстве над другими солдатами, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

21-летний пограничник умер летом на заставе "Устюрт" после физических нагрузок на 30-градусной жаре. Бакытбека Мырзабекова призвали из Караганды в апреле, он успел прослужить всего два месяца.

В июле на протяжении двух часов его и других солдат на палящем солнце заставляли выполнять упражнения на преодоление препятствий. 21-летний Бакытбек упал, но его продолжали поднимать. Солдат умер от сердечного приступа после сильнейшего перегрева организма.

В итоге начальник заставы "Устюрт" 29-летний Баглан Мусабаев за халатное отношение к службе получил 4 года тюрьмы. Его заместитель Нурбол Садабаев и офицер-психолог Нурлан Идрышев за превышение власти приговорены к пяти годам. Тогда же выяснилось, что над солдатами регулярно издевались и другие служащие. Двоих сегодня же приговорили к 4 годам. Они избивали срочников после отбоя. Всех подсудимых обязали выплатить семье погибшего по 1,5 миллиона тенге за моральный вред и более двух миллионов материальной компенсации. Родственникам осужденных после оглашения приговора пришлось вызывать скорую.


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