Занятия для школьников отменили в Астане и ВКО

Уроки отменили из-за ухудшения погодных условий.

В Астане и ВКО отменили занятия для школьников и студентов, передает Zakon.kz.

Занятия первой смены для учащихся младших классов отменены в Астане, сообщили в Управлении образования столицы:

"27 декабря 2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются".

В ДЧС ВКО сказали, что в Усть-Каменогорске и Семее отменили занятия учащихся с 1 по 11 класс первой смены, 1-2 курсов колледжей. В городах ВКО -34 градуса.

В Зыряновском районе из-за морозов дома останутся учащиеся с 1 по 11 класс первой смены, студенты 1-2 курсов колледжей. Там -39 градусов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!