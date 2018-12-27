Занятия для школьников отменили в Астане и ВКО
Уроки отменили из-за ухудшения погодных условий.
Фото : Алау27 декабря 2018, 07:29
В Астане и ВКО отменили занятия для школьников и студентов, передает Zakon.kz.
Занятия первой смены для учащихся младших классов отменены в Астане, сообщили в Управлении образования столицы:
"27 декабря 2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются".
В ДЧС ВКО сказали, что в Усть-Каменогорске и Семее отменили занятия учащихся с 1 по 11 класс первой смены, 1-2 курсов колледжей. В городах ВКО -34 градуса.
В Зыряновском районе из-за морозов дома останутся учащиеся с 1 по 11 класс первой смены, студенты 1-2 курсов колледжей. Там -39 градусов.
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