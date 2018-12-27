Сабина Азимбаева поможет организовать "Мисс Алматы-2019"

Участница от Казахстана на "Мисс Вселенной-2018" вернулась в Алматы, чтобы готовить наших девушек для мировых конкурсов.

Директор конкурса "Мисс Алматы" Совет Сеитов рассказал о своем видении казахстанских конкурсов красоты и подготовке казахстанских участниц на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная", передает МИА "Казинформ".

Идейный вдохновитель и организатор конкурса "Мисс Алматы" Совет Сеитов рассказал на встрече с журналистами, что участие "Мисс Алматы-2017" Сабины Азимбаевой на "Мисс Вселенная-2018" стало полезным опытом для него и его команды.

"Сабина там побывала, знает, и в новом году организация конкурса "Мисс Алматы-2019" будет идти при участии Сабины. Она уже сейчас будет нам предлагать, какие конкурсы надо внедрить, над чем надо работать, чтобы мы уже здесь были готовы, наши конкурсантки, чтобы там (на мировых конкурсах- авт.) могли чувствовать себя комфортно",- рассказал Совет Сеитов.

Дирекция конкурса "Мисс Алматы" готовила Сабину Азимбаеву к "Мисс Вселенная-2018" в течение года.

"Я с организатором конкурса "Мисс Казахстан" разговаривал, у нас создается профессиональная команда, которая может готовить девушек для поездки на международные конкурсы. Мы знаем, как это делать. По этому году мы поработали. Нужно заранее работать, объединять усилия, средства, чтобы был хороший результат, чтобы наша девушка уже ориентировалась. То, что она там, на всемирных конкурсах увидит, она должна здесь пройти. Мы, как команда, наш коллектив, можем ее подготовить. В "Мисс Казахстан" отнеслись с пониманием. Сейчас мы в команде "Мисс Казахстан" и будем также отдельной командой, которая готовит",- отметил Совет Сеитов.

Он признался, что у Сабины Азимбаевой, поехавшей на "Мисс Вселенная", был целый год, она успешно в этот раз выступила (Владельцы всемирно известного бренда Sherri Hill - официального партнера "Мисс Вселенная-2018" - высоко оценили выход казахстанки на дефиле в вечерних платьях и подарили Сабине красивейший вечерний наряд).

"Потому что мы с ней работали, она учила языки, без переводчика свободно говорила, физически подготовилась, танцами занимались. На мой взгляд, победительницу национального конкурса и людей, которые собираются представлять Казахстан на международном уровне, их нельзя, сразу отправлять на всемирные конкурсы. Их надо готовить дольше 2-3 месяцев, потому что она сделала первый большой шаг, победила в республике, но дальше- это тоже работа, надо готовить",- считает Совет Сеитов.

Год на подготовку у Сабины Азимбаевой появился благодаря случаю: она выиграла "Мисс Алматы-2017" и получила право поехать от Казахстана на "Мисс Вселенная-2017", когда ей было 17 лет. А по правилам "Мисс Вселенная", к участию допускаются девушки только с 18 лет, поэтому ей пришлось ждать целый год. Аналогичная ситуация случилась недавно с "Мисс Казахстан-2017" Альфией Ерсайын - она не смогла поехать на "Мисс мира-2018", так как ей всего 16. В итоге от нашей страны отправили первую вице-мисс Казахстан-2017 Екатерину Дворецкую.

"На "Мисс Алматы" мы с 2018 года ввели правило, что участвовать могут девушки от 18 и старше. Это совершеннолетний человек, открыта возможность ехать на другие конкурсы, а если ей нет 18-ти, то нужно согласие родителей, а у нас туры бывают, в горы ходим, в клубах выступаем, в волейбол играем. В "Мисс Алматы" мы повысили допустимый возраст до 18. Было бы хорошо, если бы в "Мисс Казахстан" этот вопрос рассмотрели, будет правильно, если они это сделают также",- продолжил он.

В целом он отмечает, что в Казахстане очень много красивых и талантливых девушек, но не всем удается поучаствовать в международных конкурсах.

"В этом году меня приглашали на конкурсы "Мисс" - в регионы как председателя жюри. Во многих регионах руководителями дирекций являются владельцы модельных агентств. Есть риск, что девушек из конкурирующих агентств могут не пропускать, хотя этого на самом деле может и не быть",- констатировал Совет Сеитов.

Сабина Азимбаева родилась 14 февраля 2000 года в Алматы. Закончила колледж "Туран" по специальности "переводчик и гид". В 2017 году завоевала титул "Мисс Алматы". В этом году она приняла участие в конкурсе "Мисс Вселенная", но не дошла до финала. Там Сабина Азимбаева удивила поклонников необычным хобби, сказав, что любит бокс.

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