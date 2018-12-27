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Самолет упал на жилые дома в США

В результате крушения самолета несколько жилых домов загорелись, жителей четырех домов эвакуировали. Два здания получили значительные повреждения.

Фото : Корреспондент.net27 декабря 2018, 08:10

Одномоторный самолет упал на заднем дворе жилого дома в штате Южная Дакота в Рождество, один человек погиб, сообщает телеканал KSFY со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в рождественский вечер в городе Су-Фолс. По данным местной газеты Argus Leader, в результате крушения самолета несколько жилых домов загорелись, жителей четырех домов эвакуировали. Два здания получили значительные повреждения.

"Я могу подтвердить на настоящий момент, что в результате инцидента погиб один человек", - заявил представитель пожарно-спасательной службы города Реган Смит. Он не исключил, что жертв происшествия может быть больше.

Как отмечает Argus Leader, пока не ясно, сколько человек находилось на борту самолета. Совет по безопасности на транспорте (National transportation safety board) проводит расследование инцидента.


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