Самолет упал на жилые дома в США

Одномоторный самолет упал на заднем дворе жилого дома в штате Южная Дакота в Рождество, один человек погиб, сообщает телеканал KSFY со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в рождественский вечер в городе Су-Фолс. По данным местной газеты Argus Leader, в результате крушения самолета несколько жилых домов загорелись, жителей четырех домов эвакуировали. Два здания получили значительные повреждения.

The road and homes are still blocked off this morning as officials with the NTSB make their way to Sioux Falls to investigate what caused a small plane to crash in this neighborhood. This is on Birchwood Avenue in southeastern Sioux Falls near East 49th Street. @ksfynews pic.twitter.com/7xBBiZZ7O6