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В Кызылординской области восстановили защитную дамбу после наводнения

Данная ситуация взята под контроль властей региона.

Фото : Открытые источники27 декабря 2018, 08:33

В Кызылординской области на месте прорыва защитной дамбы в Казалинском районе завершаются восстановительные работы, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Напомним, в результате прорыва произошел разлив воды. Затопило около 60 гектаров пастбищных угодий, расположенных в 6 км от ближайшего населенного пункта. Пострадавших нет. К восстановительным работам привлечены 150 человек и 51 единица спецтехники.

Отметим, участок гидросооружения был построен больше 10 лет назад, в этом году на нем провели текущий ремонт.

"Под председательством акима Казалинского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Определен объем работы и лица, ответственные за их исполнение. Создан специальный штаб. Ведется круглосуточный мониторинг реки. Данная ситуация взята под контроль властей региона", - заявил начальник отдела по мобилизационной готовности акимата Казалинского района Галымжан Сматуллаев.


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