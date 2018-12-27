Люки, провода и казенные заборы нашли в пунктах приема металла в Актобе

Одних только люков от колодцев за год наворовали на 13 с половиной миллионов тенге.

Актюбинские чиновники нагрянули с рейдом в пункты приема металлолома и были крайне удивлены. Что только ни сдают туда актюбинцы. Причем, большая часть металла – это краденый инвентарь, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Одних только люков от колодцев за год наворовали на 13 с половиной миллионов тенге.

Проверяющие были откровенно шокированы тем, что находили. Здесь и трансформаторы, и провода линий электропередачи, и мусорные контейнеры. А в одной из точек наткнулись на украденные с городского проспекта ограждения.

Кто умудрился снять казенные заборы на 18 миллионов тенге, так и не установили. Зато владельца пункта теперь ждет солидный штраф за скупку краденого. И всё же излюбленный предмет охотников за цветметом – это люки колодцев.

"Если для примера привести, по линии "Акбулак" только в 2018 году совершено краж 343 колодцев. Это на сумму более 8 миллионов", - сказал замакима Астанинского района Актобе Сакен Шильманов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!