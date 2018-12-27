Детский эко-технический центр презентовали замглаве ДАДГСПК в Аксу

Здесь расположены оборудованные кабинеты для кружков, кабинеты IT-технологий и робототехники, актовый зал, демонстрационная площадка зеленых насаждений и многое другое

В Павлодарской области с рабочим визитом находится заместитель председателя регионального ДАДГСПК Айгуль Шаимова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства.

В рамках поездки заместитель председателя посетила село Евгеньевка Аксуской сельской зоны.

Село Евгеньевка выбрано не случайно, так как этот населенный пункт является показательным, где есть вся социальная инфраструктура и практически нет проблем благоустройства.

На примере этого села Айгуль Шаимова ознакомилась с реализацией четвертого уровня бюджета, о том, как формируется собственная казна, на какие нужды села расходуется и др. Помимо прочего в селе действуют крупные селообразующие предприятия, врачебная амбулатория, есть культурно-досуговый центр, крытый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Следующим пунктом посещения стал детский эко-технический центр "AQSY" в городе Аксу. Здесь расположены оборудованные кабинеты для кружков, кабинеты IT-технологий и робототехники, актовый зал, демонстрационная площадка зеленых насаждений, студия прикладного творчества "Вернисаж идей", зал эко- и этнотуризма "Шелковый путь" и многое другое. Есть в центре и большой актовый зал, который может вместить больше 100 человек. Кроме того, предусмотрены условия для летнего отдыха детей.

"Созданы оптимальные условия для развития и удовлетворения интересов детей, это уникальный объект дополнительного экологического образования. Считаю, что это прекрасная инвестиция в будущее детей этого города", - впечатлилась Айгуль Шаимова.

"В стране особое внимание уделяется развитию детей, ведь то, каким будет наше государство, зависит от нас и подрастающего поколения. Вкладывая в них, прививая им здоровую культуру общения, тем самым мы формируем нулевую терпимость в обществе к любым проявлениям коррупции", - отметила она.

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