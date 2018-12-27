Чем молоко полезно для здоровья

Одним из экологически чистых районов Казахстана с плодородной почвой, которая дает сочную траву, по праву считается Северо-Казахстанская область.

Зимой наш организм особенно нуждается в укреплении иммунитета. Именно поэтому в свой рацион необходимо включить молоко и молочные продукты. Давайте рассмотрим, в чем же польза молока для нашего организма.

Давно известно, что молоко прекрасный источник кальция. К тому же этот минерал из молока усваивается организмом практически полностью. Эта особенность молока делает его незаменимым продуктом как для детей, так и для взрослых.

Для правильного усвоения кальция организму нужен витамин D. Он повышает всасывание кальция клетками желудка на 30–40%, а также помогает в его усвоении почкам. Но на этом полезные функции витамина D не заканчиваются. Он участвует в синтезе некоторых гормонов и клеток. Так, витамин D влияет на область костного мозга, которая вырабатывает моноциты — клетки, укрепляющие иммунитет. В молоке витамина D не так много, но достаточно, чтобы кальций хорошо усваивался, а иммунитет повышался.

Витамин D также участвует в выработке некоторых гормонов, например, серотонина. Это гормон счастья, который напрямую влияет на настроение, сон и аппетит. Перебои в выработке серотонина приводят к ощущению усталости и даже депрессиям. Поэтому, рекомендуется выпивать хотя бы по одному стакану молока в день.

Еще в молоке содержится довольно много белка. Молочный белок на 80% состоит из казеина и на 20% из белка сыворотки и обладает полезными свойствами обоих. Белок — главный строительный материал для мышц. Во время физической активности протеин в мышечной ткани разрушается, а для восстановления нужна подпитка. И здесь на помощь приходит стакан волшебного напитка.

Чтобы молоко сохраняло все полезные свойства, корова должна питаться не сухими кормами и синтетическими добавками, а натуральной, сочной травой. Одним из экологически чистых районов Казахстана с плодородной почвой, которая дает сочную траву, по праву считается Северо-Казахстанская область. Именно здесь производится молоко "Петропавловское", которое сохраняет в себе весь спектр полезных свойств и является незаменимым продуктом для всей семьи.

Начните день с полезного!

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